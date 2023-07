Quand David Reinbacher jouera-t-il avec le CH?

Même s’il a un contrat en poche, il n’est pas dit que l’on verra David Reinbacher dans l’uniforme du Canadien au cours des prochains mois.

Oui, le défenseur autrichien a fait bonne figure au camp de développement du Tricolore, mais il évoluait avec des joueurs de son groupe d’âge. Entre ce groupe et celui qui s’élance match après match sur les patinoires de la LNH, il y a une marge énorme.

D’ailleurs, le choix de premier tour (cinquième au total) du Canadien lors du repêchage tenu la semaine dernière a été clair sur ses intentions.

«Je me sens assurément à l’aise à la maison. J’aimerais y jouer une autre saison pour me développer. J’ai encore du travail à faire pour m’améliorer et devenir un meilleur joueur», a indiqué Reinbacher au terme du match intraéquipe de mardi.

Cela dit, le Canadien ne verrait peut-être pas d'un mauvais œil l’idée de le faire jouer à Laval.

Les chances de le voir faire le grand saut immédiatement, comme Juraj Slafkovsky l’an dernier, sont minces. D’abord parce que tous sont d’avis que l’apprentissage du métier de défenseur se fait beaucoup plus lentement que celui d’un attaquant.

Puis, il n’y a rien de pressant. À la ligne bleue, le Tricolore mise déjà sur plusieurs jeunes arrières en plein développement. De jeunes hommes bien appuyés par les vétérans Mike Matheson et David Savard. Sans compter que Justin Barron et Logan Mailloux frappent déjà à la porte.

D’ailleurs, voici le portrait du Canadien chez les défenseurs:

Mike Matheson, gaucher

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

29 ans | trois ans de contrat

Une fois sa blessure guérie, il a démontré qu’il était le général à la ligne bleue du Canadien. Il s’occupe de la pointe de la première unité d’avantage numérique.

David Savard, droitier

Crédit photo : Photo AFP

32 ans | deux ans de contrat

Avec le départ d’Edmundson, il devient le grand frère de la brigade défensive du Canadien. Homme de confiance en infériorité numérique, il montre l’exemple en bloquant des tirs et en jouant de façon physique.

Kaiden Guhle, gaucher

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

21 ans | Deux ans de contrat

Il a été ralenti par une blessure, mais ça ne l’a pas empêché d’être utilisé plus de 20 min par match. Solide autant défensivement qu’en attaque, il a rarement eu l’air d’une recrue sur la surface de jeu.

Jordan Harris, gaucher

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

22 ans | Deux ans de contrat

Il a connu des hauts et des bas à sa première saison complète dans la LNH. Sa prise de décision laissait parfois à désirer. Mais c’est un jeune homme intelligent. On verra assurément une amélioration.

Arber Xhekaj, gaucher

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

22 ans | Un an de contrat

Il a rapidement gagné le cœur du public et de ses entraîneurs par son jeu robuste et sa volonté de défendre ses coéquipiers. Tellement que cela a incité Kent Hughes à repêcher son jeune frère, Florian.

Johnathan Kovacevic, droitier

Crédit photo : Photo AFP

25 ans | Deux ans de contrat

Il a connu une belle éclosion avec le Canadien, mais il manque de stabilité dans son jeu. Il est le vétéran qui écopera vraisemblablement lorsque les jeunes seront mûrs.

Chris Wideman, droitier

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

33 ans | Un an de contrat

Si le Canadien veut développer ses jeunes, Wideman risque de passer le plus clair de son temps sur la passerelle. Ou dans la Ligue américaine avec le CH ou une autre organisation.

Justin Barron, droitier

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

21 ans | Un an de contrat

Blessé à la fin de la saison précédente, il a démontré de beaux flashs, mais a stagné quelque peu dans son développement. Il a fait la navette entre Montréal et Laval. Ça pourrait être encore le cas cet hiver puisque, contrairement à Wideman, il doit voir de l'action.

Logan Mailloux, droitier

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

20 ans | Trois ans de contrat

Il a été dominant à sa deuxième saison à London. Il possède le physique de l’emploi et joue du côté plus faible de la hiérarchie du Canadien. Avec l’absolution de Gary Bettman, qu’il devrait obtenir dans les prochains jours, Mailloux pourrait commencer la saison à Montréal.

David Reinbacher, droitier

Crédit photo : Photo Martin Alarie

18 ans | Trois ans de contrat

Le jeune a du potentiel. Il sait quoi faire avec la rondelle, que ce soit près de son gardien ou en zone ennemie. Il aura besoin d’un peu de temps pour apprivoiser le hockey nord-américain. Il devra assurément passer quelques semaines à Laval. Que ce soit cette saison ou l’an prochain.