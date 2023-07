LNH: qu’est-ce qui attend Patrick Kane?

Un peu comme ce fut le cas à l’approche de la date limite des transactions l’hiver dernier, le nom de Patrick Kane circule dans les rumeurs en plein cœur de l’été, cinq jours après l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

L’Américain n’a toujours pas trouvé preneur après avoir terminé son contrat de huit ans et de 84 millions $. Échangé par les Blackhawks de Chicago aux Rangers de New York en février, le vétéran de 34 ans pourrait constituer une prise de choix, en autant qu’il demeure en santé. Une opération à la hanche subie le 1er juin risque de le forcer à rater le camp d’entraînement et à amorcer en retard la campagne.

Au nombre des destinations possibles, Dallas figurerait assez haut dans la liste, d’après le site The Fourth Period. D’autres clubs garderaient cependant un œil sur le triple champion de la coupe Stanley.

En 2022,-2023, Kane a récolté 21 buts et 36 aides pour 57 points en 73 rencontres. Il a ajouté six points en sept parties pendant la série de premier tour des Blueshirts face aux Devils du New Jersey.