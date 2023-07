Une réponse du CH à la sortie de Manon Massé

Manon Massé, l’actuelle co-porte-parole de Québec solidaire, est montée aux barricades contre la récente interdiction des chandails faisant la promotion de la fierté et de l’inclusion au sein de la Ligue nationale de hockey.

Le Canadien, par son département des communications et par l’entremise de France Margaret Bélanger, la présidente sports et divertissement, a réagi à la sortie sur les réseaux sociaux de la députée de la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques.

Depuis sept ans, les Canadiens de Montréal soutiennent fièrement la communauté LGBTQIA+ par ses efforts de sensibilisation et de collecte de fonds dans le cadre de la présentation de la Soirée de la Fierté au Centre Bell. Nous continuerons nos efforts afin de promouvoir la diversité et l'inclusion à la fois au sein de notre organisation et dans notre communauté.

Les matchs que notre organisation choisit pour promouvoir que le Hockey est pour tout le monde, tels que la Soirée de la Fierté, la Célébration de l’Histoire des Noirs et celle des peuples autochtones, sont des initiatives qui s’inscrivent dans nos actions visant à démontrer notre soutien et notre respect, comme équipe, pour nos partisans, les membres de notre organisation, les athlètes et les communautés touchées par la discrimination et l’iniquité.

Le retrait des chandails étant une directive de la LNH qui s'applique aux 32 équipes, le Canadien n’a d’autre choix que de s’y conformer. Toutefois, un membre de l’organisation a confirmé au Journal que la soirée thématique de la fierté aura bel et bien lieu comme c’est le cas depuis plusieurs saisons. Des initiatives seront alors mises en place pour afficher le soutien du Canadien à la cause. Cependant, puisque la décision de la LNH est récente, il est trop tôt pour déterminer lesquelles seront adoptées. Par contre, la source du Journal a affirmé que l’équipe était déjà sur la planche à dessin et que les partenaires communautaires habituels seront consultés.

Un pas de recul

Après de nombreuses polémiques lors de la saison 2022-2023 avec le refus de plusieurs joueurs d’endosser un chandail thématique aux couleurs de l’arc-en-ciel lors de la période d’échauffement, les dirigeants de la LNH ont choisi de mettre un X sur cette initiative pour la prochaine saison qui se voulait en soutien à la cause LGBTQIA+.

D'ailleurs, la LNH n'a pas seulement prévu retirer les chandails thématiques de la Fierté. Il en sera de même pour toutes les soirées thématiques au cours desquelles ils étaient de tradition de porter un chandail spécial lors de la période d'échauffement (Célébration de l’Histoire des Noirs, celle des peuples autochtones, la soirée hommage aux militaires et celle pour combattre le cancer).

Mme Massé a interpellé la LNH et le Canadien de Montréal par une publication sur les réseaux sociaux mardi après-midi.

Crédit photo : Photo AFP

«Je demande à la LNH de changer sa décision et aux Canadiens de Montréal de maintenir cette pratique. Si des joueurs ne veulent pas le porter, qu’ils réchauffent le banc, car exclure les personnes LGBTQIA+ des sports, c’est de les mettre au banc de l’exclusion», a-t-elle rédigé sur son compte Twitter.

En juin, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a confirmé la fin de cette initiative à la suite de plusieurs controverses survenues au cours de la saison passée.

«J’ai suggéré aux clubs qu’il serait approprié de ne pas changer leurs maillots pendant les échauffements, puisque c’est en train de devenir une distraction, a souligné Bettman. Tous nos clubs, d’une façon ou d’une autre, organisent des célébrations en l’honneur de groupes ou causes variés, et nous aimerions qu’ils continuent de conserver l’attention qu’ils méritent, sans causer de distraction.»

Chez le CH, le Russe Denis Gurianov avait refusé d'endosser le chandail arc-en-ciel créé en l'honneur de la soirée de la Fierté pour des motifs de sécurité familiale dans son pays natal. Il avait toutefois participé à la rencontre contre les Capitals de Washington le 6 avril dernier au Centre Bell.

- Avec la collaboration de Jonathan Bernier