Un joueur vedette change d’agent alors qu’il négocie un nouveau contrat

Visiblement insatisfait du travail de son ancien agent, Paul Theofanous, lors des négociations d’un nouveau contrat, Vladimir Tarasenko a décidé que c’en était assez.

L’informateur du réseau Sportsnet, Elliotte Friedman, a rapporté mercredi que Tarasenko serait maintenant représenté par l'Agence CAA Hockey dont J.P. Barry et le Québécois Pat Brisson font partie.

Le site The Fourth Period rapportait lundi soir que l’athlète de 31 ans serait tout près de signer une entente. Les Hurricanes de la Caroline et les Sénateurs d’Ottawa seraient les deux équipes dans la course afin de mettre sous contrat l’attaquant russe.

En 2022-2023, Tarasenko a récolté 18 buts et 32 mentions d’aide pour 50 points en 69 affrontements avec les Blues de St. Louis et les Rangers de New York. Il a aussi obtenu trois buts et une aide en sept duels éliminatoires.