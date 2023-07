Éloges à l’égard du nouveau propriétaire des Sénateurs d'Ottawa

Le jeune défenseur Jorian Donovan est l’une des rares personnes dans l’organisation des Sénateurs d’Ottawa pouvant décrire davantage le nouveau propriétaire majoritaire de la concession, Michael Andlauer, et il n’a que de bons mots à prononcer.

Choisi au cinquième tour du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2022, le patineur de 19 ans est resté attentif aux récents développements survenus à la tête de l’organigramme des «Sens» le mois dernier. Ancien actionnaire minoritaire du Canadien de Montréal, Andlauer a remporté la course dans la capitale fédérale et prendra le contrôle du club en septembre. Si peu le connaissent, ce n’est pas le cas de Donovan, qui a évolué la saison passée avec les Bulldogs de Hamilton, une formation de la Ligue junior de l’Ontario transférée temporairement à Brantford et étant la propriété de l’homme d’affaires.

Aux dires de l’arrière gaucher, les partisans locaux n’ont rien à craindre.

«C’est vraiment un bon gars. Honnêtement, je suis super heureux quant au futur de l’équipe et aussi à la venue d’un individu comme lui. Il est terre-à-terre, il aime le hockey et les gens. À Hamilton, il se trouvait toujours aux alentours du vestiaire et il adore connaître les autres. Il nous a donné tout ce qu’il fallait et a traité les Bulldogs comme un club professionnel, ce qui est incroyable», a-t-il expliqué au quotidien «Ottawa Sun».

Très présent

Si le fils de l’ancien joueur de la LNH et actuel directeur du développement des joueurs chez les Sénateurs, Shean Donovan, dit vrai, tous les membres de l’organisation bénéficieront d’un encadrement personnalisé.

«Il est tout le temps là, que ce soit après les entraînements ou au terme des rencontres. Vous le voyez près de la patinoire pour vérifier si tout va bien et comment le groupe se comporte. Un propriétaire n’est pas si visible habituellement, mais c’est un homme qui se présentera à vous», a souligné celui ayant totalisé 45 points en 55 sorties avec Hamilton en 2022-2023.

«On se dirige à Brantford et il a déjà consacré un peu d’argent pour améliorer les lieux. Il est prêt à investir pour offrir de la qualité aux joueurs et à la formation», a ajouté le porte-couleurs des Bulldogs.

-Au cours des semaines à venir, Andlauer devra se vendre ses parts du Canadien.