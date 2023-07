L'avenir de Pettersson incertain

L’avenir du joueur étoile des Canucks de Vancouver Elias Pettersson serait plutôt nébuleux.

L’agent de Pettersson, JP Barry, a déclaré à la chaîne de télévision CHEK qu’il n’avait toujours pas eu de discussion avec les Canucks concernant une éventuelle prolongation de contrat. Le joueur d’avant va écouler en 2023-2024 la dernière saison d’une entente de trois ans qui lui rapporte 7,35M$ par année.

«Nous avons eu des discussions initiales avec l'équipe à propos du début des négociations. Le marché des joueurs autonomes ainsi que le dernier repêchage ont été très demandants pour nous. Les négociations vont reprendre plus tard cet été, mais je pense que, pour l'instant, nous devons juste traverser cette période», a déclaré Barry durant son passage à l'émission Donnie and Dhali.

Barry a également déclaré qu’il prévoyait se rendre à Los Angeles la semaine prochaine pour discuter de cette situation avec son partenaire d’affaires, l’agent Pat Brisson.

Cependant, il ne prévoit pas entamer de négociations sur une prolongation de contrat pour son client avec le directeur général des Canucks, Patrik Allvin, avant le début de la campagne.

«Nous allons tous faire une petite pause, car l'année a été très longue. Nous allons probablement avoir des discussions d’ici la fin juillet ou plus tard dans l'été. Tout est possible, car nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises dans l'été en organisant des réunions au début du mois de septembre, avant que les camps d’entraînement commencent», a-t-il renchéri.

Barry a souligné que Pettersson est très heureux dans l’organisation vancouvéroise, mais qu'il aimerait certainement gagner le plus rapidement possible avec cette équipe.

«Il veut progresser, comme tous les autres joueurs. Elias n'est pas le seul qui veut gagner. Il aime le groupe dans lequel il se trouve et il espère qu'il pourra l'améliorer. Il aime aussi beaucoup la ville, et on va avoir beaucoup de choses à discuter lorsque nous parlerons d'une prolongation.»

L’attaquant suédois a atteint des sommets personnels en 2022-2023. Le premier choix des Canucks en 2017 a inscrit 102 points et trouvé le fond du filet à 39 occasions en 80 matchs.