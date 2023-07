Une première femme à la présidence de Hockey Canada: voici ce que vous devez savoir sur Katherine Henderson

En pleine tourmente depuis des mois, Hockey Canada a finalement trouvé la personne qu'ils jugent capable de remettre l'organisation sur les rails.

La fédération nationale de hockey a nommé Katherine Henderson au poste de présidente et directrice général de l'organisation, faisant d'elle la première femme à occuper ce rôle.

Voici ce qu'il faut savoir sur la nouvelle patronne de Hockey Canada.

Elle oeuvrait dans le monde du curling

Avant d'accepter le mandat chez Hockey Canada, Katherine Henderson a oeuvré pendant six ans comme PDG de Curling Canada et son mandat avait été axé sur l'inclusion et la diversité.

« Elle a conduit avec succès des initiatives pour accueillir des néo-Canadiens et néo-Canadiennes à ce sport, l’atteinte de l’équité salariale pour les équipes masculines et féminines de curling et un redressement financier du modèle d’affaires de l’organisation », peut-on lire dans le communiqué de Hockey Canada.

Elle n'a pas peur du changement

Mme. Henderson s'était aussi attaqué à la baisse de performance du curling canadien. En janvier 2023, après avoir commandé une vaste étude indépendante afin de connaître l'état global du sport dans le but que le Canada retourne au sommet.

« Tout est sur la table. Personne n'a à avoir peur. Tout sera fait pour le mieux et le changement sera bien géré. Toutefois, j'ai clairement entendu nos athlètes et nos membres du personnels et ils croient que le changement est nécessaire », avait-elle mentionné, une fois l'étude terminée.

Katherine Henderson avait finalement embauché l'Écossais David Murdoch comme directeur de la haute-performance, après que ce dernier eut supervisé les équipes féminines et masculines britanniques qui avaient respectivement mis la main sur l'or et l'argent aux Jeux olympiques de Pékin.

Elle succède à Scott Smith

Katherine Henderson prendra la place de Scott Smith qui a démissionné de son poste en octobre 2022 alors que l'organisation nageait en plein tourment après que des allégations d'agression sexuelles eurent été révélées à l'endroit de deux anciennes équipes nationales junior.

Tous les membres du conseil d'administration avaient aussi fait de même.

« Nous espérons que Hockey Canada travaillera activement à la transition vers une nouvelle équipe dont l’expertise pourra garantir un meilleur encadrement des joueurs et un environnement exempt de violences sexuelles et de discrimination », avait alors réagi la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge.

Mme Henderson entrera officiellement en fonction le 4 septembre prochain.