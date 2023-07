Voici ce qui attend probablement Alexis Lafrenière

L’attaquant Alexis Lafrenière a terminé cette année son contrat d’entrée dans la Ligue nationale de hockey et jusqu’ici, il n’a pas convaincu les Rangers de New York de s’engager à long terme avec lui, de sorte que les prochains mois seront déterminants pour son futur.

Certains observateurs, dont l’expert du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, sont curieux de voir ce que les Blueshirts décideront dans le cas du Québécois de 21 ans. Ayant le statut de joueur autonome avec compensation, Lafrenière devrait logiquement signer un contrat de transition et ainsi ne pas changer d’adresse, du moins, pour le moment.

«Si vous l’échangez maintenant, ce sera avec une faible valeur. Donc, il est préférable de tenter de régler le problème et c’est d’ailleurs ce qui les a incités à miser sur [Peter] Laviolette et [Michael] Peca. Ils espèrent qu’ils joueront ici un rôle important», a commenté Friedman durant le balado «32 Thoughts» en évoquant respectivement l’entraîneur-chef et l’instructeur associé des Rangers.

Puis, le journaliste a fait le parallèle entre le natif de Saint-Eustache et l’un de ses coéquipiers également joueur autonome avec compensation.

«Il y a des gens qui disaient souhaiter voir le Canadien de Montréal soumettre une offre hostile à K’Andre Miller. Selon moi, ce n’est que de la spéculation. Évidemment, ce n’est pas arrivé. Ce sera une entente transitoire pour Miller, si c’est également le cas pour Lafrenière», a-t-il évalué.

En 2022-2023, le premier choix du repêchage 2020 a récolté 39 points, dont 16 buts, en 81 matchs. Dans la série de premier tour face aux Devils du New Jersey, il n’a pas inscrit un seul point en sept parties. Les Rangers disposent de 6,1 millions $ environ sous le plafond salarial.