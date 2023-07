Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 5 juillet qui valent le détour.

Baseball: Brewers de Milwaukee c. Cubs de Chicago

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Brewers de Milwaukee sont actuellement dans une chaude lutte avec les Reds de Cincinnati pour l’obtention du premier rang dans la section Centrale de la Ligue nationale. Milwaukee n’est plus qu’à un match de reprendre le contrôle de cette section. La formation du Wisconsin connaît de bons moments par les temps qui courent avec sept victoires à leurs 10 dernières sorties. Ils affrontent les Cubs de Chicago qui ont beaucoup de difficultés à mettre en banque les victoires depuis le début de la campagne. La formation de «la ville des vents» a compilé un dossier de 39-45 jusqu'à présent dans la saison. Chicago a seulement amassé trois triomphes pendant leur dernière séquence de 10 matchs. De plus, les deux équipes ont croisé le fer à cinq reprises cette saison et les Brewers ont eu l’avantage à trois occasions.

Prédiction: Victoire des Brewers de Milwaukee - 2,30

Tennis: Elina Svitolina c. Elise Mertens

Crédit photo : AFP

On peut s’attendre à un excellent duel au deuxième tour du Tournoi de Wimbledon chez les dames. Elina Svitolina (79e raquette mondiale) affronte Elise Mertens (28e joueuse mondiale). Les deux joueuses ont croisé le fer à cinq reprises en carrière et Svitolina a eu le dessus à trois reprises. Par contre, lors de leur dernier affrontement, le 5 février 2021, Mertens s'est imposée avec un triomphe de 6-3, 5-7 et 10-6 au bris d’égalité. Les deux athlètes ont seulement remporté un match cette saison sur gazon. Cependant, Svitolina a un pourcentage de victoire de 25 % dans les jeux de service lorsqu'elle joue sur cette surface.

Prédiction : Victoire de Elise Mertens en deux sets : 2,39

Soccer : Charlotte FC c. New York City FC

Crédit photo : Getty Images via AFP

Le New York City FC représente sans aucun doute l’une des plus grandes déceptions depuis le début de la saison en Major League Soccer (MLS). Ils ont un dossier de 5-7-9. Le hasard faisant bien les choses, ils affrontent le Charlotte FC qui a le même nombre de points que son futur adversaire soit 24. L’équipe de la Caroline du Nord va reprendre l’action après une pause d’une semaine. Ils avaient fait match nul contre le CF Montréal le 24 juin dernier. De plus, Charlotte n’a pas subi la défaite à ses deux derniers duels dans le circuit Garber.

Prédiction: Victoire du Charlotte FC - 3,85