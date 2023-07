Dumba sur le point de trouver preneur

Encore sur le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey, le vétéran Matthew Dumba pourrait se retrouver avec les Coyotes de l’Arizona la saison prochaine.

C’est du moins ce qu’a avancé le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman dans son plus récent balado «32 Thoughts». Selon lui, les «Yotes» ont le défenseur dans leur mire, d’autant plus qu’ils ont une place disponible au sein de leur brigade défensive. Ayant terminé un contrat de cinq ans et de 30 millions $, le droitier devrait en principe accepter un pacte nettement moins rémunérateur et d’une durée beaucoup plus courte.

Dumba a évolué avec le Wild du Minnesota depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey en 2013-2014. Lors de la dernière campagne, il a inscrit quatre buts et 10 mentions d’aide pour 14 points en 79 rencontres, tout en affichant un différentiel de -8 et en écopant de 81 minutes de punition. Le hockeyeur de 28 ans a totalisé 598 matchs en carrière, obtenant 236 points.