Les Blue Jays sorteront-ils de leur torpeur?

Après avoir profité d’une journée de congé lundi, les Blue Jays de Toronto reprendront l’action ce soir contre les White Sox à Chicago.

Le premier match de cette série de trois sera présenté à TVA Sports à compter de 20h.

Les hommes de John Schneider tenteront d’arrêter à trois leur séquence de défaites, eux qui ont été balayés à domicile le week-end dernier par les Red Sox de Boston. Ces trois victoires ont permis aux Red Sox (43-42) de s’approcher à seulement deux matchs des Jays (45-40) et du quatrième rang dans la puissante section Est de la Ligue américaine.

Les White Sox (37-49), eux, se classent actuellement en quatrième position dans la faible section Centrale, à six matchs des meneurs, les Twins du Minnesota (43-43). Les Jays trôneraient donc en tête s’ils en faisaient partie. À la place, ils sont très loin derrière les Rays de Tampa Bay (57-30). Comme c’est injuste!

Jose Berrios (8-6) et Lance Lynn (5-8) seront les deux lanceurs partants ce soir au Guaranteed Rate Field.

À sa dernière présence au monticule, vendredi, Berrios avait accordé quatre points mérités et cinq coups sûrs aux Red Sox et retiré huit frappeurs sur des prises en six manches de travail. L’attaque torontoise n’avait rien fait pour l’aider, étant réduite au silence, avec comme conséquence un blanchissage de 5-0. Souhaitons-lui une meilleure performance offensive de la part de ses coéquipiers.