Wimbledon: Leylah Fernandez signe une grande première dans sa carrière

LONDRES | Leylah Fernandez espérait que sa seconde présence au All England Club se déroule mieux que sa première, où elle avait, dans son souvenir, passé «moins d'une heure sur le terrain», il y a deux ans.

La Québécoise peut maintenant dire mission accomplie: elle a brisé la malédiction de Wimbledon, lundi, en y atteignant le deuxième tour pour la toute première fois.

À lire aussi: Auger-Aliassime encore éliminé dès le 1er tour à Wimbledon

Sur ce terrain 14 un peu anonyme, à l'ombre du prestigieux court central et du court 1, la 95e mondiale est sortie gagnante d'une bataille acharnée face à l'Ukrainienne Kateryna Baindl (85e), s'imposant 6-4, 4-6 et 6-4.

Mais qu'importe le terrain, qu'importe qu'il y ait eu «des hauts et des bas» dans ce match, ainsi que du soleil, de la pluie et du vent, Leylah avait un beau sourire aux lèvres quand elle a rencontré les journalistes. Le sourire d'une fille qui avait tenu bon à la fin pour l'emporter, dans cette saison où elle a eu tant de misère à signer des victoires importantes.

«C'est bon d'être de retour à Wimbledon. Il y a tellement d'histoire ici, a-t-elle évoqué. Je suis heureuse d'avoir passé la première ronde, de pouvoir rester ici un peu plus longtemps, de pouvoir continuer à me promener sur le site où je ressens cette ambiance spéciale.»

Une bagarre de 2h23

Car si Wimbledon est le plus ancien des tournois majeurs, l'histoire entre Fernandez et le All England Club, elle, est plutôt courte. L'an dernier, la Lavalloise soignait une fracture de stress à un pied et avait dû faire l'impasser sur la troisième levée du Grand Chelem de la saison.

Et à sa première présence, en 2021, alors qu'elle n'avait que 18 ans, Leylah s'était inclinée 6-1 et 6-2 devant la Lettone Jelena Ostapenko. C'est cette confrontation que Leylah évoquait quand elle disait qu'à son unique participation à Wimbledon, elle avait passé moins d'une heure sur le terrain.

Rien à voir, donc, avec sa rencontre de lundi. Une bagarre sans relâche de 2h23 min face à une joueuse qui la devance de 10 rangs au classement, et durant laquelle Leylah a dû combler un déficit d'un bris dans le set ultime.

«C'était très difficile à cause des conditions [la pluie a interrompu le match en première manche]. Elle a très bien joué et il y a aussi eu le vent, a analysé Fernandez. Mais je crois que j'ai bien mis la balle en jeu dans les moments importants.»

Leylah le reconnaît: elle était également nerveuse en début de match. C'est le cas pour la majorité des joueuses, peu importe où elles jouent, mais c'est encore plus vrai dans l'enceinte mythique du All England Club, «où l'on veut toutes gagner», croit la jeune athlète.

Un gros test à venir

Cette première victoire, c'est donc chose faite pour la joueuse de 20 ans, qui aura toutefois peu de temps pour célébrer ce grand moment.

Dès mercredi, Leylah affrontera une adversaire à qui elle s'est déjà frottée deux fois cette saison: la puissante Française Caroline Garcia, cinquième favorite à Londres, qui a vaincu l'Américaine Katie Volynets 6-4 et 6-3, au premier tour.

Garcia a battu Fernandez deux fois cette saison, aux Internationaux d'Australie et à Indian Wells. Deux rencontres plutôt serrées, qui lui ont donné certaines pistes. «Je devrai être offensive. Attaquer, attaquer, attaquer», pointe-t-elle.

Attaquer pour espérer continuer à avancer dans ce grand tableau... et sur le site du All England Club qu'elle adore.