PGA-LIV: Tiger Woods nie avoir participé à une réunion enflammée

Depuis la fusion entre les circuits de la PGA et de LIV annoncée il y a quelques semaines, le ton a diminué dans les rangs des golfeurs, entre autres Tiger Woods, qui a infirmé lundi une information relative à une rencontre de joueurs tenue l’an dernier.

Au cœur du conflit entre les deux entités, le commissaire de la PGA, Jay Monahan, avait planifié une réunion très matinale le 21 juin 2022, en marge du Championnat Travelers. Aussi, l’ordre du jour et le compte rendu écrit de celle-ci ont été rendus publics par le tribunal du comté de Palm Beach qui était chargé d’examiner la poursuite intentée par des golfeurs de LIV contre leur ancienne organisation.

D’après les papiers en question, Woods a livré un discours enflammé à l’intention de ses collègues de la PGA, les invitant à poursuivre le combat face au circuit ennemi. Sauf que dimanche, le «Tigre» a tout nié.

«Pour répondre aux points présentés par le mémo publié en fin de semaine, je dois dire que je n’ai jamais vu ce document avant aujourd’hui et je n’ai pas assisté à la rencontre pour laquelle il a été préparé», a-t-il écrit sur Twitter.

Nébuleux

Pourtant, les détails de la présentation sont nombreux sur les pages dont dispose la cour. Dans le plan, on mentionne entre autres que Woods demande à Monahan de quitter le local juste avant d’entamer son discours, dans lequel il aurait fait l’apologie du commissaire, en plus de conseiller à l’auditoire de demeurer ferme dans la lutte contre LIV et le fonds d’investissement saoudien finançant ses activités. Cependant, le tout a-t-il réellement eu lieu ou est-il demeuré à l’état de plan, comme semble le prétendre Woods?

«Rien, pas même une manœuvre légale, une alliance stratégique ou des bourses plus élevées, ne peut égaler les montagnes de dollars des Saoudiens. Par contre, si nous refusons d’aller là, peu importe le montant d’argent sale qu’ils nous offriront, ce sera notre planche de salut», aurait indiqué Woods par le biais de propos que ledit document lui prête.

Ce dernier aurait refusé de 700 à 800 millions $ de LIV avant la fusion. Sa plus récente participation à un événement est celle du Tournoi des Maîtres. Il a été opéré à la cheville pour traiter une blessure osseuse.