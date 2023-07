LNH: Mike Babcock devra convaincre

Certes, l’entraîneur-chef Mike Babcock est de retour dans les cercles de la Ligue nationale de hockey grâce aux Blue Jackets de Columbus, mais il devra convaincre de nombreux sceptiques plus ou moins heureux de son arrivée en Ohio.

Le pilote d’expérience a été ciblé par plusieurs critiques relativement à ses méthodes de travail et plus précisément à son manque de délicatesse envers des joueurs qu’il a dirigés. Il y a quelques années, son ancien défenseur Mike Commodore ne s’est pas gêné pour le qualifier d’être humain exécrable en dénonçant ses insultes envoyées à l’endroit de hockeyeurs.

À lire aussi: À Chicago, Connor Bedard a déjà des alliés de taille

À lire aussi: Max Domi s'entend avec les Leafs

À lire aussi: Lias Andersson s’amène à Montréal

Embauché samedi après la conclusion de son contrat précédent avec les Maple Leafs de Toronto, Babcock se dit toutefois prêt à avancer et croit avoir progressé comme personne, notamment avec l’aide de ses proches et des gens qu’il a rencontrés.

«Oui, ça fait trois ans et demi, et pour être honnête avec vous, ils constitué un cadeau de Dieu. Ce fut si plaisant. Je les ai appréciés énormément en côtoyant ma famille et mes enfants plus vieux. J’ai eu l’occasion de diriger au hockey collégial. [...] Là, je suis enthousiaste de me retrouver dans le milieu du hockey. J’arrive à Columbus, près de Cincinnati où j’ai entraîné [les Mighty Ducks, dans la Ligue américaine, de 2000 à 2002]. J’aime la ville, les gens, les propriétaires et l’équipe. C’est une chance formidable pour moi», a-t-il mentionné aux médias peu après l’annonce de son arrivée.»

«Pour chacun d’entre nous, c’est très important de changer à chaque année. Nous devons grandir. J’ai déjà affirmé que la saison morte représentait une opportunité de se réinventer, mais ce qui s’est passé pour moi dans les trois dernières années et demie a été superbe. J’ai aussi obtenu de belles occasions, comme à l’université au Vermont et en Saskatchewan. J’ai supervisé des jeunes et ce fu tune opportunité de progresser. Ça m’a aidé à me préparer à la suite», a-t-il également précisé.

Werenski prêt à lui donner sa chance

Dans le vestiaire, il faudra voir si les paroles du nouvel instructeur-chef se traduisent par des gestes concrets. Pour le défenseur Zach Werenski, il est impossible d’ignorer le passé, sauf qu’il faut accorder une chance au coureur.

«Il est demeuré à l’écart de la ligue pour quelque temps et évidemment, tout le monde a entendu les histoires, n’est-ce pas? Cependant, plus j’y pense et plus je crois que si tous sont jugés par les trucs qu’on entend, c’est injuste, a spécifié le hockeyeur au site The Athletic. Au départ, certains de nos gars se questionnaient un peu en se demandant vers où tout cela mènera-t-il. Mais j’ai discuté avec des joueurs ayant évolué pour lui et ils ont tous dit la même chose. C’est différent de ce qu’on a lu et ce n’est pas aussi gros que ça semble l’être. Voilà ce qui me rend optimiste.»