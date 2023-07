Les Maple Leafs ont d’autres grosses décisions à prendre

Le magasinage du directeur général des Maple Leafs de Toronto, Brad Treliving, a permis à l’organisation d’ajouter des actifs, sauf qu’il faudra réduire les coûts ailleurs, car sur la masse salariale, le club nage dans le rouge.

Treliving a réussi à mettre la main sur des joueurs qui sauront, selon lui, tirer la formation vers le haut. Les Tyler Bertuzzi, Max Domi et Ryan Reaves, notamment, poursuivront leur carrière dans la Ville Reine et tenteront d’aider la bande d’Auston Matthews à dépasser le deuxième tour éliminatoire en 2023-2024. Cependant, la facture est élevée, puisque selon le site spécialisé CapFriendly, les Leafs affichent un excédent de 8,8 millions $ par rapport au plafond fixé à 83,5 millions $ pour la saison prochaine.

Questionné en conférence de presse à savoir comment l’équipe s’y prendra pour réduire le total, le DG a préféré utiliser l’humour, même s’il sait que la liste des blessés à long terme et fort probablement une transaction devront le tirer d’embarras.

«Nous allons enfermer [le responsable de la masse] Brandon Pridham dans une pièce sans nourriture, ni eau, jusqu’au moment où il fasse fonctionner cela», a-t-il blagué, lundi.

Satisfaction

Malgré les dépenses, Treliving est heureux de sa récolte sur le marché de l’autonomie et particulièrement de l’arrivée de Domi. Il faut rappeler que son père Tie a évolué dans l’uniforme bleu et blanc de 1995 à 2006 après avoir disputé les deux premières parties de sa carrière à Toronto en 1989-1990.

«Au sujet de Max, il faut revenir en arrière pas mal. J’étais en Arizona [à titre d’adjoint au directeur général des Coyotes] quand nous l’avons repêché [en 2013]. [...] Je crois vraiment que nous allons voir la meilleure version de Max, a-t-il prédit. Durant longtemps, il mourait d’envie de jouer à Toronto. Compter sur des gars pour qui le chandail signifie beaucoup est important. Voilà ce que représente Max.»

«Tout comme Tyler, il offre des habiletés en attaque et ça fait partie de leur ADN, a-t-il ajouté. Il nous fallait un peu plus de hargne et de fougue à notre jeu. Je pense qu’ils nous donnent cela. Ce fut une bonne journée pour nous, hier.»

Max Domi a amassé 56 points, incluant 20 buts, en 80 rencontres avec les Blackhawks de Chicago et les Stars de Dallas la saison dernière.