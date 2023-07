Le DG des Predators est bien fier de cette acquisition en particulier

Officiellement aux commandes depuis samedi, le directeur général des Predators de Nashville, Barry Trotz, n’est pas demeuré muet à l’ouverture du marché des joueurs autonomes et a déjà entrepris d’apposer son empreinte dans l’effectif en place.

S’il a laissé aller des vétérans comme Ryan Johansen et Matt Duchene, l’ancien entraîneur-chef du club a su en attirer d’autres comme Luke Schenn, Gustav Nyquist et surtout Ryan O’Reilly, gagnant de la Coupe Stanley chez les Blues de St. Louis au printemps 2019. Celui ayant terminé la dernière campagne avec les Maple Leafs de Toronto a accepté un pacte de quatre ans et de 18 millions $ afin d’évoluer au Tennessee.

À lire aussi: John Gibson voudrait quitter les Ducks

À lire aussi: Mike Babcock devra convaincre

À lire aussi: LNH: repêché trois rangs plus bas que Jesperi Kotkaniemi, il s’en va au ballottage

Pour Trotz, le hockeyeur de 32 ans saura insuffler une bonne dose de confiance à la troupe de l’entraîneur-chef Andrew Brunette, tout en transmettant son haut savoir en matière de succès.

«Ryan O’Reilly est un gagnant en série, un champion de la coupe et un récipiendaire du trophée Frank-Selke, a rappelé le DG au site officiel des Predators. Il a déjà été un joueur par excellence en éliminatoires. J’ai travaillé avec lui lors d’événements internationaux comme la Coupe du monde et il a fait partie d’équipes olympiques. C’est un peu le même type que Joe Pavelski qui continue de produire. Les gens suivent ses traces et tout le monde autour de lui s’améliore. Pour nos jeunes et la culture d’entreprise, il s’agit d’un morceau crucial.»

Si sa récolte en attaque demeure substantielle en vertu de 30 points en 53 matchs l’an passé, O’Reilly possède plusieurs cordes à son arc.

«Il a une influence en zone adverse et en territoire défensif. Il est efficace dans le cercle des mises au jeu. Il se démarque en fin de rencontre, offensivement et défensivement. Des gens accomplissent des trucs pas toujours faciles à effectuer pour gagner et il le fait sur toute la glace», a louangé Trotz.

Une chance pour un Québécois

Par ailleurs, Nashville a consenti un contrat d’un an et de 2,5 millions $ à l’arrière Alexandre Carrier, qui a amassé neuf points en 43 joutes pendant la dernière saison. Celui qui était admissible à l’autonomie avec compensation a dû composer avec les blessures en 2022-2023 et l’organisation espère mieux pour lui après qu’il eut accumulé 30 points au cours du calendrier précédent.

«Vous ne pourrez trouver une meilleure personne et un meilleur coéquipier que lui. C’est un défenseur très compétitif, a décrit Trotz. L’an dernier, il en a arraché un peu à cause des blessures, donc souhaitons un retour en force.»