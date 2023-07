«J'entrevois ça avec patience» : Jean-François Houle à propos du développement des espoirs du CH

Ce n’est visiblement pas le talent qui manquera au Rocket de Laval en vue de la prochaine saison.

Le club-école du Canadien aura la chance d’aligner de jeunes espoirs prometteurs qui en seront à leur toute première saison dans les rangs professionnels, en Filip Mesar, Joshua Roy, Logan Mailloux, Riley Kidney et Jakub Dobes.

En ayant un groupe de joueurs moins expérimenté, Houle est conscient que ceux-ci feront des erreurs. Il a mentionné qu’il allait leur donner le maximum de chances pour qu’ils puissent bien se faire valoir.

«J'entrevois ça avec patience surtout quand tu as plusieurs jeunes, c'est important. Oui, ils vont faire des erreurs et c'est correct. Ils sont là pour apprendre et nous, pour les aider. C'est la bonne façon d'approcher les jeunes de nos jours et puis on va leur donner l’opportunité d'essayer des choses auxquelles ils ne sont pas habitués à faire», a dit Houle.

L’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, a souligné mardi que le groupe de joueurs qu’il aura à sa disposition pourra démontrer de belles choses la saison prochaine.

«C’est sûr qu’on va être jeune, mais on va être très compétitif. On va être une équipe qui va travailler avec acharnement et on va avoir encore beaucoup de belles d’habiletés et ça va être plaisant de venir voir jouer le Rocket de Laval», a-t-il souligné lors d’une conférence de presse lundi en marge du camp de développement du Canadien de Montréal.

Devant le filet

La situation chez les gardiens risque fort bien d’être intéressante chez le Rocket. Ils pourront d'ailleurs compter sur le jeune Jakub Dobes qui disputera sa première saison complète dans la Ligue américaine de hockey en 2023-2024.

«C’est un gardien avec un bon gabarit et il a vraiment l’air en contrôle. C’est sûr qu’il est encore jeune, mais on va être patient avec lui. Je pense que c’est une excellente opportunité pour lui d’être une jeune recrue dans la Ligue américaine l’an prochain», a déclaré Houle à propos de l’homme masqué de 22 ans.

Si Cayden Primeau a été d’office lors de 41 matchs pendant la dernière saison, Dobes pourrait éventuellement brouiller les cartes.

«S’il y a deux gardiens du même âge avec nous l’an prochain, ils pourront se pousser l’un et l’autre, a indiqué Houle. [...] Je pense que c’est bon d’avoir de la compétition à l’interne et c’est comme ça que tu deviens meilleur.»