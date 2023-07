Jonathan Quick est amer envers les Kings

Le nouveau gardien des Rangers de New York, Jonathan Quick, s’est dit très heureux de rejoindre sa nouvelle organisation, mais il a dévoilé lundi avoir encore sur le cœur la fin abrupte de son association avec les Kings de Los Angeles la saison dernière.

Ayant évolué pendant 15 saisons à Los Angeles, Quick a été échangé aux Blue Jackets de Columbus, qui l’ont par la suite cédé aux Golden Knights de Vegas.

«L'année dernière a été une expérience différente. J'ai passé 15 ans à Los Angeles et la façon dont ça s'est terminé là-bas a été décevante. Maintenant, j'ai hâte de retourner dans l'Est. J'ai grandi au Connecticut et ma femme est également originaire de là-bas», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse virtuelle, lundi.

Le natif du Connecticut, qui est l’État voisin de New York, a également souligné qu’il ne pouvait pas passer à côté de cette occasion lorsqu’il a eu l’offre des Rangers.

«C'est une opportunité que je ne pouvais pas refuser. C’est quelque chose d’unique pour moi, car j’ai grandi en regardant les Rangers», a-t-il renchéri.

Habitué au cours des dernières années à un rôle de gardien partant, l’homme masqué aura comme mandat d’épauler le cerbère numéro un des Blueshirts, Igor Shesterkin. Le vétéran a également souligné qu’il avait déjà envoyé un message texte à son nouvel homologue au cours des derniers jours.

Quick a maintenu un dossier de 16-15-6 lors de la dernière saison avec les Kings et les Golden Knights, équipe avec laquelle il a soulevé la coupe Stanley.