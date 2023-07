Benoit Desrosiers dirigera les Olympiques

Après des années à espérer sa chance, Benoit Desrosiers, qui était l’adjoint de Patrick Roy chez les Remparts, voit sa patience récompensée en étant nommé entraîneur-chef chez les Olympiques de Gatineau.

L’équipe a confirmé l’embauche peu avant 15h, lundi.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Benoit au sein de l’organisation des Olympiques. Nous ajoutons non seulement une excellente tête de hockey et un stratège hors-pair mais encore et surtout, une personne aux grandes qualités humaines», a mentionné le nouveau directeur général Serge Beausoleil via un communiqué de presse.

Desrosiers et Beausoleil répondront aux questions des médias jeudi matin lors d’une conférence de presse.

Desrosiers a besogné lors des 10 dernières saisons comme adjoint chez les Remparts, le Phoenix de Sherbrooke et les Saguenéens de Chicoutimi. La dernière saison à Québec a été couronnée de succès avec la conquête du trophée Gilles Courteau et de la coupe Memorial.