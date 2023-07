Quatre représentants des Blue Jays au match des étoiles du baseball majeur

Les Blue Jays de Toronto pourront compter sur quatre de leurs joueurs lors du prochain match des étoiles qui se tiendra le 11 juillet prochain au T-Mobile Park de Seattle.

Il s’agit de Vladimir Guerrero fils (1er but), Whit Merrifield (2e but) (Bo Bichette (arrêt-court) et Kevin Gausman (lanceur).

Guerrero fils, Bichette et Merrifield avaient été finalistes à leur position afin d'obtenir un poste sur la formation partante de la Ligue américaine.

Le joueur vedette des Angels de Los Angeles, Shohei Ohtani, a reçu l’honneur d’être nommé à la fois comme lanceur partant ainsi que comme frappeur désigné. Le Japonais pourra participer à la rencontre aux deux positions pour une troisième fois d'affilié.

Les Braves d’Atlanta ont vu trois de leurs membres s’ajouter à la liste des joueurs invités en vue de ce duel. Matt Olson, Ozzie Albies et Austin Riley, Spencer Strider et Bryce Edler seront des festivités. Également trois porte-couleurs de l’équipe d’Atlanta soit Sean Murphy, Orlando Arcia et Ronald Acuna avaient déjà la confirmation mercredi qu’ils allaient être de l'équipe de départ de la Ligue nationale.

Il s'agit de la première fois dans l’histoire de la formation de la Géorgie que tous les joueurs d'avant-champ partant de l'équipe seront de la prestigieuse rencontre.