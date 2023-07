Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 3 juillet qui valent le détour.

Baseball: Cardinals de St-Louis c. Marlins de Miami

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Cardinals de St-Louis se sont bien débrouillés, ces derniers temps, en remportant leur dernière série contre les Yankees de New York. St-Louis a complètement dominé son adversaire, dimanche, avec une victoire de 5 à 1. Lors de ce match, ils ont enfilé 11 coups sûrs, contre trois pour New York. Les Cards connaissent beaucoup de succès à l’attaque cette saison, car ils ont frappé 112 circuits. Nolan Arenado et Paul Goldschmidt représentent le cœur de cette offensive en ayant mis en banque, respectivement, 16 et 15 circuits depuis le début de la campagne. Pour ce qui est des Marlins, ils ont eu beaucoup de difficultés pendant leur dernière série face aux puissants Braves d’Atlanta. En plus de s’être fait passer le balai, les Marlins ont perdu deux de ces trois rencontres par un écart de sept points ou plus.

Prédiction: victoire des Cardinals de St-Louis - 2,00

Baseball: Astros de Houston c. Rangers du Texas

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Rangers du Texas représentent certainement l’une des plus belles surprises jusqu’à présent dans le baseball majeur. Ils occupent la tête de la section Ouest de la Ligue américaine avec un dossier de 50-34. Cependant, ils ont connu un peu plus de difficultés, lors des dernières semaines, en subissant quatre revers à leurs dix derniers rendez-vous. Ils affrontent leurs rivaux du Texas, les Astros de Houston, qui ont gagné trois des quatre affrontements jusqu’à présent dans cette série. De plus, Houston est actuellement à quatre matchs de prendre les rênes de cette section.

Prédiction: victoire des Astros de Houston - 1,95

Football: Lions de la Colombie-Britannique c. Argonauts de Toronto

Crédit photo : Photo AFP

L’unique duel du lundi soir dans la Ligue canadienne de football (LCF) opposera deux formations qui n’ont toujours pas subi la défaite cette saison. Cependant, les Lions ont disputé un match de plus que les Argonauts, ce qui porte leur dossier à 3-0. Il s’agit d’un duel fort intéressant, car il opposera l’excellente défensive de la Colombie-Britannique à l’attaque explosive de Toronto. Les Lions n’ont accordé que six points lors des deux dernières parties, tandis que les Argos en ont marqué au moins 30 lors de leurs deux derniers matchs.

Prédiction: victoire des Argonauts de Toronto - 2,45