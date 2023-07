David Reinbacher a répondu aux dures critiques à son endroit, dimanche, à Brossard.

«J’espère leur prouver qu’ils ont tort», a-t-il déclaré aux médias au jour 2 du camp de perfectionnement des Canadiens de Montréal.

Le défenseur choisi au cinquième rang au repêchage, plus tôt cette semaine, n’a cependant pas voulu s’attarder longtemps sur le sujet, préférant se concentrer sur le positif.

«Je ne veux pas parler de ça. Merci à tous les partisans qui m’ont souhaité la bienvenue à Montréal. Les réseaux sociaux font partie du travail. Il faut respecter leur opinion», a ajouté Reinbacher.

Samedi, le directeur général du CH, Kent Hughes, s’est dit déçu des nombreux messages désobligeants que certains partisans de l'équipe ont envoyé au jeune défenseur de 18 ans.

«C’est un peu décevant pour nous quand il reçoit des messages sur les réseaux sociaux qui sont loin d’être positifs. Nous comprenons la frustration des partisans à l’endroit de la direction et des recruteurs. Nous sommes des adultes [et nous pouvons en prendre]. Mais ici, vous avez un jeune garçon qui n’a pas eu son mot à dire sur notre décision et qui vit simplement son rêve», a plaidé Hughes.

