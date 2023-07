F1: Lance Stroll récolte deux points en Autriche

Lance Stroll a bien conclu son week-end au Grand Prix d’Autriche en mettant en banque deux points au classement des pilotes en terminant au neuvième rang lors de la course, dimanche.

Le Québécois a débuté la course au sixième échelon devant son coéquipier Fernando Alonso qui a terminé en cinquième position.

- À lire aussi : Verstappen écrase encore la concurrence

«Nous [Alonso et Stroll] sommes tous les deux restés à l’extérieur et nous avons empilé le deuxième tour de la voiture de sécurité. On a par la suite perdu cinq positions et nous sommes sortis en 13e position après avoir été en 8e position», a déclaré le pilote de 24 ans après la course lors d’une entrevue.

«Il a fallu remonter au travers de la congestion pendant toute la course et essayer de mettre en place des stratégies alternatives. Je pense qu’on a bien limité les dégâts», a-t-il dit après la course.

Il s’agit de la cinquième fois cette saison que Stroll parvient à conclure une course dans le top 10.

Les pilotes prendront la direction de Silverstone à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura lieu ce week-end.