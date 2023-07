Lou Lamoriello a le feu au derrière!

Le directeur général des Islanders de New York, Lou Lamoriello n’a pas fait preuve de paresse samedi après-midi puisqu’il a accordé des prolongations de contrat à quatre de ses joueurs.

Les gardiens Ilya Sorokin et Semyon Varlamov ont signé respectivement des contrats de huit et quatre ans. Le défenseur Scott Mayfield ainsi que l'attaquant Pierre Engvall se sont engagés avec l’organisation de New York pour les sept prochaines années.

Sorokin a apposé sa signature sur une entente de huit ans d'une valeur annuelle moyenne de 8,25 millions $. Il reste une seule saison au contrat de trois ans que le portier russe avait signé en 2021. La saison dernière l’athlète de 27 ans a obtenu une fiche de 31-22-7 tout en conservant une moyenne de buts alloués de 2,33 ainsi qu’un pourcentage d’efficacité de 0.924.

Son coéquipier Varlamov a quant à lui signé un pacte de quatre ans dont le montant total n’a pas encore été dévoilé.

L’homme masqué de 35 ans a passé les quatre dernières campagnes avec les Islanders. Auparavant, il a porté les couleurs de l’Avalanche du Colorado ainsi que des Capitals de Washington.

Pour ce qui est de Mayfield, son salaire annuel sera de 3,5 millions $ par année. En 82 matchs la saison dernière, il a inscrit six buts et 18 aides. L’arrière de 30 ans a été un choix de deuxième ronde des «Insulaires» en 2011.

Concerant Engvall, il touchera une somme de 3 millions $ par saison. New York avait fait son acquisition en provenance des Maple Leafs de Toronto en retour d'un choix de troisième ronde de 2024 avant la date limite des transactions. Il a enregistré 17 buts et 13 passes en 76 matchs.