Keys domine Kasatkina en finale à Eastbourne

L'Américaine Madison Keys (25e mondiale) a remporté samedi le tournoi WTA sur gazon d'Eastbourne en battant la Russe Daria Kasatkina (11e) 6-2, 7-6 (15-13) en finale.

Déjà lauréate en 2014, Keys a survolé la première manche et mené 4-1 dans la seconde avant de voir Kasatkina s'accrocher et la pousser dans un bris d'égalité haletant où elle a sauvé quatre balles de manche avant de concrétiser sa cinquième balle de match. Tout le tournoi a été présenté en direct à TVA Sports.