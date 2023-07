Les Sénateurs veulent régler le dossier DeBrincat et obtenir un gardien

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, a passé la journée à discuter avec ses adjoints afin d’élaborer une stratégie concernant l’ailier Alex DeBrincat et la possibilité d’obtenir un gardien de but dans une transaction.

Selon le journaliste du «Ottawa Sun» Bruce Garrioch, Dorion aimerait régler le dossier DeBrincat, qui ne veut pas signer une nouvelle entente avec l’équipe, avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes samedi.

Les Islanders de New York, les Capitals de Washington, les Stars de Dallas et les Predators de Nashville figureraient parmi les clubs intéressés à l’ailier américain, deux fois marqueur de 40 buts dans la LNH. Dorion cherche évidemment une compensation considérable pour DeBrincat et devra, s’il ne parvient pas à l’échanger, aller en arbitrage pour en arriver à une entente avec l'Américain, qui est joueur autonome avec compensation.

Un gardien avant midi?

Dorion chercherait aussi activement à ajouter un gardien de qualité à son effectif, que ce soit grâce à une transaction ou sur le marché des joueurs autonomes.

Selon Garrioch, Joonas Korpisalo, qui est joueur autonome, pourrait être sur le radar des «Sens». Ceux-ci avaient tenté d’obtenir le gardien de 29 ans au printemps dernier avant de le voir passer aux Kings de Los Angeles.

Frederik Andersen (Caroline), Semyon Varlamov (Islanders) et Tristan Jarry (Pittsburgh) pourraient aussi être des options pour Dorion.

Enfin, les Sénateurs chercheront à remplacer le rugueux ailier Austin Watson, qui testera le marché des joueurs autonomes, et voudront également ajouter un joueur de qualité qui peut évoluer sur les deux derniers trios. À ce chapitre, les noms de Scott Laughton et Josh Bailey sont évoqués.