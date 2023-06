Olivier-Maxence Prosper a réalisé un rêve d’enfance en étant repêché dans la NBA.

Maintenant que son souhait a été exaucé, il espère servir de source d’inspiration pour les jeunes Québécois qui partagent le même but que lui. Il s’en fait même un devoir.

«C’est ma responsabilité d’inspirer la prochaine génération de joueurs du Québec. Je prends vraiment ça à cœur. C’est vraiment important pour moi», a-t-il affirmé en entrevue à l’émission «Salut Bonjour», vendredi matin.

Avec Bennedict Mathurin et Luguentz Dort, il a l’intention de jouer un rôle de modèle auprès des jeunes de partout au Québec.

«Je veux être une source d’inspiration pour les jeunes. Lorsque j’étais enfant, j’essayais de trouver des inspirations. Maintenant, les jeunes ont moi, Ben et Luguentz. Je veux vraiment les aider à atteindre leur but.»

«Montréal n’est pas reconnue comme une ville de basket, mais j’espère changer ça», a ajouté le Montréalais de 20 ans, choisi au 24e rang par les Kings de Sacramento la semaine passée, puis échangé aux Mavericks de Dallas.

Ce moment resté gravé à jamais dans sa mémoire.

«C’était un moment incroyable et mémorable. C’est un rêve d’enfance. C’est un but que j’avais depuis que je joue au basketball.»

Direction Vegas

Il marche ainsi dans les traces de Mathurin, qu’il connaît d’ailleurs très bien.

«On se connaît depuis l’âge de 13 ans. On a joué ensemble à Montréal et à l’académie de la NBA à notre dernière année de high school. On parle depuis qu’on est petit de jouer dans la NBA. C’est grâce à notre travail et à notre persévérance que nous sommes là maintenant. C’est super.»

Prochaine étape pour Prosper : la ligue d’été de la NBA, qui se déroulera à Las Vegas du 7 au 17 juillet.

«C’est une très bonne opportunité pour moi d’être pour la première fois sur un terrain de la NBA. Je vais compétitionner avec d’autres choix au repêchage. Ça va être le fun.»

Voyez l’entrevue complète avec Olivier-Maxence Prosper dans la vidéo ci-dessus.