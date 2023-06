À VOIR : Les premiers coups de patin de David Reinbacher en bleu-blanc-rouge

Le Canadien de Montréal n’a pas perdu de temps avant de donner l’opportunité à David Reinbacher de porter leur uniforme sur une patinoire.

Vendredi midi, l’espoir sélectionné au cinquième rang au total du plus récent repêchage s’est élancé sur la glace du Complexe sportif de Brossard. Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du Tricolore, on peut le voir effectuer quelques coups de patin et lancer une rondelle au filet.

Le défenseur autrichien portait de nouveau le numéro 23 qui lui a été remis à l’encan amateur. À ses débuts avec le CH, il aura assurément un nouveau maillot, puisque celui-ci a déjà été hissé dans les hauteurs du Centre Bell en l’honneur de Bob Gainey.

Reinbacher a évolué ces deux dernières années pour le Kloten HC, dans la Ligue nationale suisse.