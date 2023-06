Une lanceuse de poids court un 100 m haies et c’est très pénible

La Belge Jolien Boumkwo s’est littéralement sacrifiée pour la cause aux championnats européens d’athlétisme le week-end dernier en participant à une épreuve loin de constituer sa spécialité, mais en dépit de ses difficultés prévisibles en piste, elle a préféré prendre le tout avec le sourire.

Celle s’illustrant avant tout comme lanceuse de poids a accepté de remplacer sa compatriote Anne Zagré, blessée, à la course du 100 mètres haies; son pays devait absolument dépêcher une représentante à la ligne de départ afin d’éviter la disqualification.

Boumkwo, qui mise beaucoup plus sur la force que la vitesse, a plutôt mal paru contre ses rivales et n’a pu empêcher la relégation de la Belgique en deuxième division. Elle a mis plusieurs secondes supplémentaires – environ une vingtaine – à compléter sa mission pendant que le reste du peloton la voyait à l’œuvre.

«J’ai vu dans leurs yeux qu’elles trouvaient ça drôle de me trouver à leurs côtés. Voir quelqu’un qui lance prendre ses marques pour un sprint, c’est un peu rigolo. Avant la course, une personne de l’organisation est venue me demander si c’est bien moi qui allais courir», a-t-elle expliqué, tel que rapporté par «Le Parisien».

«C’était vraiment plaisant, une expérience unique que je ne vivrai qu’une fois dans ma vie. Je voulais vraiment m’amuser. En plus, au lieu de prendre un point avec le dernier temps, j’en ai obtenu deux parce qu’il y a eu un faux départ dans l’autre série. Pour nous, c’était le meilleur cas.»

De manière plus sérieuse, Boumkwo vise une participation aux Jeux olympiques de Paris dans sa discipline habituelle.