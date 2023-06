Triomphe annoncé de Red Bull à domicile

Qui pourra empêcher un triomphe de Red Bull à domicile ? L'écurie autrichienne, qui écrase la concurrence depuis le début de la saison de F1, sera difficile à perturber ce week-end au Grand Prix d'Autriche, neuvième manche de la saison qui marquera le retour de la course sprint.

Huit courses, huit victoires: le bilan de l'équipe dirigée par Christian Horner parle de lui-même et rien ne semble pouvoir l'empêcher de décrocher un nouveau succès sur le Red Bull Ring de Spielberg.

Max Verstappen, double champion du monde en titre, a remporté les quatre dernières courses et visera la passe de cinq sur un tracé où il a déjà gagné quatre fois en F1 (trois GP d'Autriche et un GP de Styrie).

« J'espère qu'on pourra offrir un beau spectacle aux fans présents pour nous soutenir. On est toujours ravi de revenir ici, où j'ai déjà obtenu de très bons résultats, et je vais essayer d'ajouter un nouveau trophée à la collection de l'équipe », a affirmé le Néerlandais.

La principale question sera de savoir si son coéquipier Sergio Pérez peut redresser la barre après trois épreuves décevantes pour offrir un nouveau doublé à Red Bull, après les trois réalisés lors des quatre premiers Grands Prix de l'année.

« Je suis toujours impressionné de voir la quantité de supporters mexicains qui font le déplacement. Mais je devrai me concentrer sur la piste car je sais combien il est important pour moi d'être régulier ce week-end et de décrocher un bon résultat, ce dont je suis capable », a souligné le Mexicain.

Le deuxième sprint de la saison après l'Azerbaïdjan fin avril va modifier le déroulement du week-end et pourrait amener un peu plus de piquant à une saison jusque-là assez terne.

« Ce sera le deuxième sprint de la saison, ils sont toujours plus mouvementés que les courses normales. La météo semble assez imprévisible ce qui pourrait aussi changer la donne », a prédit le Néerlandais.

Mercedes et Aston Martin à l'affût

Même si Mercedes et Aston Martin ont légèrement réduit l'écart sur les intouchables RB19 grâce à l'apport de nouveautés sur leurs monoplaces ces dernières semaines, la domination de Red Bull, qui a décroché la 100e victoire de son histoire en F1 lors du dernier Grand Prix au Canada, devrait se poursuivre en Styrie. Toutefois, les deux écuries restent à l'affût de la moindre défaillance des champions du monde en titre.

« C'était super de retrouver le podium au Canada. Les améliorations apportées à la voiture ont semblé bien fonctionner et on continuera d'optimiser les réglages en Autriche, où on essaiera de marquer un maximum de points pour reprendre la deuxième place au championnat des constructeurs », a expliqué le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin).

Mercedes, sur la pente ascendante depuis trois courses, compte bien défendre sa place de dauphin dans les Alpes grâce notamment à son septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui l'a emporté deux fois à Spielberg en dix participations.

« Même si nos deux voitures n'ont pas terminé la course, le podium au Canada était un bon résultat et on a vu des signes encourageants quant à nos nouveautés sur la voiture. On va essayer de s'appuyer sur l'élan des deux dernières courses afin de poursuivre notre trajectoire positive », a déclaré Toto Wolff, le patron autrichien de Mercedes, qui sera lui aussi à domicile.

Les Ferrari, qui ont effectué une belle remontée à Montréal en terminant aux 4e et 5e places après s'être élancées en 10e et 11e position, tenteront elles aussi de poursuivre leur redressement sur un circuit où le Monégasque Charles Leclerc s'était imposé l'année dernière.

Alpine, qui a annoncé lundi l'arrivée de nouveaux actionnaires américains qui ont déboursé 200 millions d'euros pour s'offrir 24% du capital de l'écurie, voudra rebondir après un week-end canadien frustrant.

« Nous aurons des opportunités ce week-end avec le format sprint. Ce sont deux séances de qualification et deux courses où nous devrons répondre présent dès le premier tour. Nous avons un goût d'inachevé après notre déception de Bakou, le premier sprint de la saison, et je suis prêt à y remédier en Autriche », a annoncé Pierre Gasly, seulement 12e à Montréal.