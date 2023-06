LNH: Bradly Nadeau, l’apprenti fermier repêché en première ronde

Les joueurs francophones ont eu peu à se mettre sous la dent au premier tour du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi, mais le Néo-Brunswickois Bradly Nadeau avait pour sa part toutes les raisons au monde de célébrer à la suite de sa sélection au 30e rang par les Hurricanes de la Caroline.

Comme «Le Journal» l’a illustré dans un reportage il y a quelques semaines, l’apprenti fermier n’a pas nécessairement le curriculum vitae typique d’un futur hockeyeur professionnel. Issu du village de Saint-François-de-Madawaska, l’ailier de 18 ans a passé du temps sur un tracteur, ce qui ne l’a pas empêché de récolter 113 points en 54 matchs durant la dernière saison de la ligue de la Colombie-Britannique, avec les Vees de Pentincton. La sélection des «Canes» se veut donc une belle reconnaissance de ses efforts déployés dans un contexte pas évident.

«Je suis très reconnaissant que beaucoup de gens m’aient aidé, notamment mes parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour moi, a-t-il admis au réseau Sportsnet avant d’évoquer son frère Josh, avec qui il a excellé dans sa formation britanno-colombienne. C’est un bon joueur et espérons qu’il entendra son nom ici au repêchage. Je suis très enthousiaste à l’idée de jouer à ses côtés dans les années à venir [avec l’Université du Maine].»

Tir dévastateur

Si son frangin a été le seul autre patineur ayant dépassé le cap des 100 points en 2022-2023, Bradly Nadeau a été choisi le hockeyeur par excellence de sa ligue en saison et en séries cette année, lui qui a enfilé l’aiguille 45 fois au cours du calendrier régulier. Il entend bien miser sur son atout principal pour gravir les échelons. «Je suis un joueur créatif qui travaille fort et un attaquant à caractère offensif. La qualité de mon tir me rend fier, c’est l’une de mes armes de prédilection», a-t-il qualifié.

«Il fournit un effort maximal chaque soir. Il mise sur des habiletés impressionnantes et ses habitudes de travail sont exemplaires, a de son côté émis le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, sur le site de l’organisation. Nous devons obtenir de bons joueurs, mais il nous faut également de bonnes personnes et je pense qu’il répond à tous les critères.»