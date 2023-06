Une autre acquisition pour les Blackhawks

Après Taylor Hall et Nick Foligno, un autre joueur d’expérience se joindra à la nouvelle équipe de Connor Bedard, car les Blackhawks de Chicago ont obtenu l’attaquant Josh Bailey et un choix de deuxième tour des Islanders de New York au repêchage 2023, jeudi.

Une compensation ultérieure sera offerte à ceux-ci, a-t-il été confirmé peu après le début de la seconde journée de l’encan amateur.

Bailey, 33 ans, touchera 5 millions $ en 2023-2024. Il a inscrit huit buts et 17 mentions d’aide pour 25 points en 64 rencontres durant la dernière campagne. Souvent laissé sur la galerie de presse par l’entraîneur-chef Lane Lambert, il n’a d’ailleurs pas joué en séries éliminatoires.

Récemment, le directeur général Lou Lamoriello avait précisé que le hockeyeur allait se retrouver sous d’autres cieux.

«La loyauté ne m’empêchera jamais de progresser ou de prendre les décisions que j’ai la responsabilité de prendre. Jamais. Dans le cas de Josh, on dirait, peut-être que c’est la fin ici, avait-il dit aux médias. Avec cette situation, Josh et moi, je crois que nous avons une relation homme-à-homme honnête, et nous travaillerons avec lui. Nous ferons tout pour l’aider, mais ma priorité est ce qu’il y a de mieux pour l’équipe.»

L’ailier a totalisé 184 buts et 396 passes pour 580 points en 1057 matchs en carrière.