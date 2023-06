Le soulagement après l’incertitude pour l'entraîneur des Maple Leafs

Récemment confirmé dans ses fonctions d’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe a néanmoins vécu quelques semaines de doute.

Le passage de l’ère Kyle Dubas à celle de Brad Treliving aurait pu être plus chaotique, mais les Leafs y sont finalement allés dans la continuité en réitérant leur confiance envers le pilote de 42 ans.

À lire aussi: Corey Perry ira jouer avec un nom très connu... peut-être

À lire aussi: Transaction: les Oilers font de la place sur leur masse salariale

À lire aussi: Une touchante dernière transaction pour ce DG de la LNH

«Quand Brad m’a dit que je serais de retour, il m’a aussi parlé d’une prolongation de contrat, mais qu’il a beaucoup de choses sur sa liste en ce moment, a dit Keefe en marge du repêchage, jeudi. Je comprends ça. Quand ce sera le bon moment, nous nous assiérons pour discuter de ce qui est mieux pour l’organisation et moi.»

En fait, l’entraîneur des Leafs des quatre dernières années a vu sa situation comme un processus d’embauche. Il a su convaincre un nouveau DG de lui offrir le poste.

«Je vois un peu ça comme un renouveau, a-t-il avoué. C’est une nouvelle relation. Je ne connaissais pas du tout Brad. Tout d’abord, je suis reconnaissant et je suis heureux de la confiance que Brendan Shanahan a placée en moi. Il m’a tout d’abord donné l’opportunité de discuter avec Brad.»

Depuis quelques semaines, plusieurs joueurs actuels des Maple Leafs, dont le vétéran Morgan Rielly, avaient réitéré leur confiance envers Keefe. L’Ontarien a mené Toronto en séries quatre fois en autant de saisons.

Le départ d’un complice

La décision de Dubas de tourner le dos aux Leafs pour se joindre aux Penguins de Pittsburgh a plongé Keefe dans une période de flottement. Les deux hommes se suivent depuis plus d’une décennie, étant passés chez les Greyhounds de Soo (OHL) et les Marlies de Toronto (LAH) avant que Dubas ne donne sa chance à Keefe dans la Ligue nationale.

«J’ai été laissé de côté. C’était hors de mon contrôle et il y a beaucoup d'aspects qui devaient être réglés, a-t-il dit des semaines qui ont précédé l’embauche de Treliving. [Nous devions] donner de la distance à Kyle et laisser le processus se poursuivre. J’ai travaillé avec Kyle pendant très longtemps et il a joué un immense rôle dans ma carrière.»

«J’ai énormément grandi en travaillant avec lui. Il a effectué un travail formidable pour placer notre organisation dans de très bonnes dispositions», a ajouté Keefe, qui n’est pas tombé dans l’émotion en parlant de son complice.

Toronto a maintenu un dossier de 50-21-11 en 2022-2023, atteignant aisément les séries. Ils ont franchi la ronde éliminatoire initiale pour la première fois depuis 2004 en venant à bout du Lightning de Tampa Bay en six matchs. Les Panthers de la Floride les ont vaincus au tour suivant.