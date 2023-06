Le Lightning sélectionne Ethan Gauthier... avec le choix du Canadien

Il a fallu attendre la deuxième ronde pour voir un premier joueur de la LHJMQ sélectionné au repêchage 2023 de la Ligue nationale de hockey (LNH), et c’est le Lightning de Tampa Bay qui a jeté son dévolu sur Ethan Gauthier.

Fait intéressant, c’est avec le 37e tour de parole qui appartenait jusqu’à tout récemment au Canadien de Montréal que les «Bolts» ont effectué ce choix. Le Tricolore l’a d’abord envoyé à l’Avalanche du Colorado en retour de l’attaquant Alex Newhook. Puis, ceux-ci s’en sont servi pour faire l’acquisition de Ross Colton, du Lightning.

«C'est dur à décrire comme moment», a admis le jeune Gauthier, après sa sélection.

«J'ai glissé un peu hier, j'étais confiant de sortir en première ronde, a-t-il ajouté. Je suis confiant d'être meilleur que des gars qui ont été choisis en première ronde, mais je suis un joueur de caractère et je ne pouvais pas demander mieux. Je voyais Tampa Bay pas loin au début de la deuxième ronde, et je dirais que j'espérais tomber ici.»

Gauthier, un ailier droit qui a disputé les deux dernières campagnes avec le Phoenix de Sherbrooke, appartient désormais aux Voltigeurs de Drummondville. Il a terminé la dernière campagne avec 69 points, dont 30 buts, en 66 rencontres.

Le fils de l’ancien hockeyeur Denis Gauthier a ajouté 11 points en autant de parties éliminatoires.

Étienne Morin en Alberta

Par la suite, l’arrière Étienne Morin est devenu la propriété des Flames de Calgary, qui l’ont appelé au 48e rang. Le patineur a récolté 21 buts et 51 mentions d’aide pour 72 points en 67 joutes avec les Wildcats de Moncton, dans la LHJMQ, lors de la dernière campagne, tout en affichant un différentiel de +29. Il a aussi obtenu 17 points en 12 affrontements éliminatoires.

«C’est une récompense pour tous les efforts [effectués]. Ça fait des années que je travaille pour ça. Parfois, on s’est levé à 6 h du matin ou on s’est couché tard, a-t-il expliqué à TVA Sports, se disant prêt à renverser les pronostics et à se tailler un poste à Calgary à l’âge de 18 ans. Je suis content, car je reste au Canada et l’atmosphère là-bas est super.»

Morin s’attend certes à participer au prochain camp de développement des Flames.