«Le défenseur le plus près de la LNH»

NASHVILLE | Kent Hughes a décrit David Reinbacher comme un diamant brut. Le Canadien a parié sur le défenseur autrichien avec son cinquième choix au total. Si certains partisans ont parlé d’une surprise, ce n’était pas le cas sur le parquet du Bridgestone Arena.

Le nom de Reinbacher revenait constamment dans les discussions avec les huit recruteurs sondés par Le Journal pour la construction du repêchage simulé.

Trois de nos six espions qui ont prédit les 32 choix pour le premier tour avaient placé le défenseur droitier avec les Coyotes de l’Arizona. Reinbacher a finalement connu son sort un peu plus rapidement en endossant le chandail et la casquette du CH.

Crédit photo : Photo tirée d'Instagram @david.reinbacher

Voici un résumé des principales descriptions de Reinbacher.

«Il est très solide et complet comme défenseur. Il peut aussi générer de l’attaque. Il jouait contre des hommes en Suisse. Comme Moritz Seider, je m’attends à le voir sortir rapidement au repêchage.»

- Un recruteur de l’Ouest

«Reinbacher est un beau projet à la ligne bleue. L’industrie n’est pas convaincue sur son offensive. Mais il défend bien, il a une bonne rapidité et il est très intelligent. Il joue dur, bon physique. Quand il pogne la rondelle, il la sort, la rondelle.»

- Un recruteur de l’Ouest

«Pour moi, il est le défenseur qui est le plus proche de la LNH. Il a connu toute une saison à Kloten, en Suisse, malgré son jeune âge. Il aura le même jeu au niveau de la LNH. Ses grandes forces sont son intelligence et sa capacité à transporter la rondelle. Il jouait dans une bonne ligue en Suisse contre des rivaux beaucoup plus vieux que lui. L’âge ne lui fera pas peur, il est prêt physiquement.»

- Un recruteur de l’Ouest

«Il jouera rapidement dans la LNH. Pas l’an prochain, mais sous peu. Il te déçoit rarement. J’aime vraiment son intelligence. Il a déjà un bon gabarit, mais il peut ajouter du muscle.»

- Un recruteur de l’Est

«David a suivi une progression fulgurante. Il a réalisé de grandes choses cette saison. Il jouait dans la meilleure ligue en Suisse dans un rôle de top quatre à la ligne bleue. C’est impressionnant. Il a déjà le jeu d’un pro. Il n’a pas beaucoup de défauts. Il gagnait ses batailles contre des joueurs 10 ans plus vieux que lui. Au Championnat du monde junior, il a aussi montré son caractère en restant un défenseur dominant même s’il jouait pour une équipe minable avec l’Autriche. Il ne se décourageait pas. Il a un bon mélange au niveau de la rapidité, du sens du jeu, de l’intelligence et de la robustesse.»

- Un recruteur de l’Est