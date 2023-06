Avec le 101e choix au total, les Canadiens sélectionnent l'ailier gauche Florian Xhekaj de Hamilton dans la OHL.



With the 101st-overall selection, the Canadiens have drafted left winger Florian Xhekaj from Hamilton in the OHL.#GoHabsGo | #RepêchageLNH | #NHLDraft pic.twitter.com/GZ2C6TqtAW