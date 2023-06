«Il y avait tellement d'inconnues» au sujet de Michkov

La sélection par les Canadiens du défenseur David Reinbacher avec le cinquième choix au total du repêchage a suscité des réactions mitigées chez leurs partisans qui espéraient, dans plusieurs cas, que l’équipe mette la main sur un talent offensif de grand calibre puisqu’ils étaient nombreux dans la «cuvée» 2023.

Pour plusieurs, il était inacceptable, notamment, que l’organisation lève le nez sur le Russe Matvei Michkov, peut-être le deuxième meilleur attaquant derrière Connor Bedard dans ce repêchage.

«C'est sûr que les partisans auraient aimé un "sexy pick", un gars qui score des buts», a indiqué le directeur du recrutement amateur et directeur du personnel des joueurs, Martin Lapointe, en entrevue à TVA Sports au terme de l’encan.

«On n'a pas dédaigné son talent, il est très talenteux, compétitif, travaille bien dans le bas de patinoire, a-t-il ajouté au sujet de Michkov. Dans l'autre sens de la patinoire, c'est un peu moins bien, mais tu vis avec ses erreurs. Mais aussi, il y avait tellement d'inconnues, trois ans d'attente, donc on a penché vers David.»

Lapointe a d’ailleurs assuré que toute l’équipe de recruteurs était d’accord avec le choix de Reinbacher.

«David, pour nous, était un joueur très important, il coche toutes les cases qu'un défenseur peut amener à une équipe de hockey, il va solidifier notre défensive», a-t-il d’abord expliqué.

«Ça fait un très long moment qu'il est sur notre radar, a-t-il ajouté. Dès le début, il était très haut sur notre liste. Plus on allait le voir, plus il montait, donc à la fin, à Noël, il était déjà rendu où il est là.»

«Il n'y a pas un dépisteur qui est allé contre la décision, a-t-il ensuite résumé. Tous les dépisteurs étaient unanimes.»

Trois gardiens

Se félicitant du repêchage du club, Lapointe voit évidemment d’un bon œil la sélection de trois gardiens de but.

«Il y avait une belle cuvée de gardiens, a-t-il observé. Il se développent plus longtemps. On a choisi trois gardiens, ils vont prendre leur temps pour se développer. Mais tu n'as jamais assez de bons gardiens.»

D’ailleurs, le CH a repêché certains de ses nouveaux espoirs en plein au bon moment.

«C'est arrivé quelques fois, j'ai eu des textos d'autres équipes qui me disaient "c'était mon choix juste après!". On n'a pas une boule de cristal, mais on espère qu'ils se développent et qu'un jour ils jouent dans la Ligue nationale», a commenté Lapointe.

