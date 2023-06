Hockey féminin : Un changement de garde dans la Fédération de hockey première ?

La Fédération de hockey première (FHP) qui est une ligue de hockey professionnelle féminine dont la Force de Montréal fait partie aurait été achetée par le Groupe Mark Walter et l'Entreprise Billie Jean King.

Selon The Athletic, la FHP et l'Association des joueuses de hockey professionnel (PWHPA) qui est un autre circuit professionnel féminin auraient signé une lettre d'intention en mai 2022 pour étudier la possibilité de créer une ligue professionnelle avec ces deux entreprises.

Cette même source rapporte également que les deux organisations ont été informées de l’accord lors de deux différentes réunions, jeudi.

La FHP été fondé sous le nom de Ligue nationale de hockey féminin en 2015 et comprend actuellement sept équipes, dont deux basée au Canada. Il s’agit de La Force de Montréal et les Six de Toronto.

L’organisation montréalaise n'a fait aucun commentaire concernant cette affaire.

Pour ce qui est de la PWHPA, elle est une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion du hockey sur glace féminin professionnel. Les joueuses vedettes, Marie-Philip Poulin et Hilary Knight font partie de ce circuit.