Fouettés, les Blue Bombers débarquent à Montréal

De passage à Montréal pour disputer leur prochain match samedi, les puissants Blue Bombers de Winnipeg débarquent en ville après avoir reçu un bon coup de pied au derrière, la semaine dernière, par les Lions de la Colombie-Britannique. Et c’est peut-être une très mauvaise nouvelle pour les Alouettes.

Winnipeg n'a effectivement jamais perdu deux matchs de suite avec Zach Collaros à titre de quart-arrière partant, lui qui montre une fiche globale de 29-5 en saison régulière dans l'uniforme des Bombers.

«Nous l’avons tous pris personnel, chaque joueur de la formation, a commenté Collaros, en revenant sur cette cuisante défaite de 30 à 6 subie le jeudi 22 juin, à Winnipeg, contre les Lions. Ils ont mieux joué que nous et ils ont été plus physiques.»

Collaros, qui fait partie des meilleurs de sa profession dans la Ligue canadienne de football, n’avait pas besoin de revoir le film du match pour savoir que les Blue Bombers (2-1) avaient alors connu des problèmes d’exécution. Lui, le premier. Il a néanmoins regardé les vidéos, un exercice douloureux.

«On a fait la même chose qu’après chaque partie et nous avons évalué des séquences du match, a reconnu Collaros, cité sur le site web de son équipe. Évidemment, quant tu reviens après t’être fait botter le derrière comme ça, ce n’est pas plaisant à regarder. Nous étions tous motivés à retourner au travail.»

Rien de magique

Collaros fait partie de ceux n’ayant pas connu un grand match contre les Lions, complétant seulement 15 passes en 26 tentatives. Le quart a ainsi été limité à 191 verges de gains par la voie des airs, ayant subi une interception sans obtenir un seul touché. L’excellente unité défensive des Alouettes, qui n’a accordé aucun touché en deux matchs depuis le début de la saison, tentera de le contenir à nouveau.

On a totalisé six petits points pour l’attaque des Blue Bombers, à la suite de deux placements, contre les Lions. Pourtant, lors des deux premiers matchs de la campagne, le club de Winnipeg avait inscrit respectivement 42 et 45 points.

«Les gars ont simplement besoin de retourner jouer, a formulé l’entraîneur-chef Mike O’Shea, également sur le site des Blue Bombers. Il n’y a pas de solution magique, ils doivent embarquer sur le terrain, être physiques et jouer. Ils forment un bon groupe.»

Les Bombers, menés par Collaros et O’Shea, ont effectivement atteint la finale de la Coupe Grey lors des trois plus récentes éditions. Le club de Winnipeg l’a emporté en 2019, puis après une année gâchée par la pandémie, il a répété l’exploit en 2021. L’an dernier, Collaros et ses coéquipiers ont perdu par un seul point en finale contre les Argonauts de Toronto.

Les «Moineaux» invaincus

Dans le camp montréalais, l’objectif est évidemment de demeurer invaincu cette saison après une première victoire obtenue à domicile contre le Rouge et Noir d’Ottawa, le 10 juin, et un impressionnant gain de 38 à 12 face aux Tiger-Cats, le week-end dernier, à Hamilton. Les Alouettes seront une nouvelle fois menés à l’attaque par le quart-arrière Cody Fajardo, qui a d’ailleurs été nommé joueur offensif de la dernière semaine dans la LCF.

«Les honneurs individuels ne veulent rien dire sans des victoires. Si tu joues bien et que tu perds des matchs, tu ne te sens pas bien. Si tu joues mal, mais que l’équipe gagne, tu vas beaucoup mieux qu’après une défaite, résumait Fajardo, plus tôt cette semaine, à l’entraînement. Je vais faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner. Mon objectif est de me battre et de remporter une Coupe Grey ici.»