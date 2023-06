«Montréal s'intéresse vraiment» à Matvei Michkov

À quelques heures du repêchage de la Ligue nationale de hockey, à Nashville, l'agent de l'attaquant Matvei Michkov a fait le point avec TVA Sports.

«Matvei a eu une bonne rencontre avec Montréal. Il a répondu à beaucoup de questions et je crois que Montréal s'intéresse vraiment à lui, a-t-il d'abord indiqué à notre journaliste Anthony Martineau.

«Nous avons rencontré beaucoup d'équipes ces derniers jours. Nous avions un calendrier très serré, mais nous avons essayé d'être respectueux de chaque club qui s'intéressait à lui.

«C'est un gars formidable. Il est très motivé et concentré sur le hockey, mais est en même temps un gars très charmant et drôle. Je pense qu'il est un grand buteur et un grand meneur de jeu. Le plafond de Matvei n’a aucune limite.»

Plusieurs rumeurs circulent sur le Russe de 18 ans et nous saurons enfin ce soir où il se retrouvera.

