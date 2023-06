Le CH repêchera-t-il au 5e rang?

Les Canadiens de Montréal repêcheront-ils au cinquième rang? C'est la question sur toutes les lèvres à l'approche de l'encan amateur de la Ligue nationale de hockey qui se tient mercredi soir à Nashville.

Le repêchage sera diffusé sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct. Nous serons en ondes à partir de 17h30 et l'événement commencera à 19h.

Le directeur général, Kent Hughes, a bien caché son jeu jusqu'ici. Il pourrait s'avancer, reculer ou demeurer au cinquième échelon. Tous ces scénarios sont possibles.

On prête au Tricolore l'intention de repêcher Ryan Leonard ou David Reinbacher, mais on ne peut exclure Matvei Michkov de l'équation considérant la récente rencontre du Russe avec l'état-major du Bleu-blanc-rouge.

Si le CH ne désire pas repêcher Michkov, il pourrait reculer de quelques rangs et tout de même sélectionner son joueur, par exemple en transigeant avec les Flyers de Philadelphie, qui détiennent le septième rang, ou les Capitals de Washington au huitième échelon.

Et si Hughes parvenait à s'avancer en obtenant, disons, le quatrième choix des Sharks de San Jose, on se doute bien qu'il se tournerait vers le joueur de centre américain Will Smith, qu'il connaît personnellement.

Hughes a perdu mardi un peu de son pouvoir de négociation avec les autres formations puisqu'il a cédé les 31e et 37e choix à l'Avalanche du Colorado pour mettre la main sur le jeune attaquant Alex Newhook.

En théorie, le Tricolore devra donc attendre au troisième tour pour se prononcer à nouveau après sa sélection de mercredi. C'est jeudi que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième tours auront lieu.

Un homme à surveiller sur le plancher : Barry Trotz, nouveau directeur général des Predators qui voudra en mettre plein la vue devant ses partisans à Nashville. Les Predators sont campés au 15e rang, mais il y a fort à parier qu'ils tenteront de s'avancer. Trotz a donné à ses recruteurs l'ordre de s'élancer pour le coup de circuit cette année en privilégiant des joueurs au talent spécial.

Les Blackhawks de Chicago ne devraient causer aucune surprise : ils choisiront Connor Bedard au premier rang. C'est par la suite qu'on pourrait être pris au dépourvu. Les Ducks d'Anaheim devraient normalement repêcher Adam Fantilli, mais rien n'est impossible; Michkov et Leo Carlsson seront aussi des candidats. Si Fantilli est choisi deuxième comme prévu, tout indique que les Blue Jackets appelleront Will Smith sur le podium.

L'ordre du repêchage

1. Chicago

2. Anaheim

3. Columbus

4. San Jose

5. Montréal

6. Arizona

7. Philadelphie

8. Washington

9. Detroit

10. St. Louis

11. Vancouver

12. Arizona (choix des Sénateurs)

13. Buffalo

14. Pittsburgh

15. Nashville

16. Calgary

17. Detroit (choix des Islanders)

18. Winnipeg

19. Chicago (choix du Lightning)

20. Seattle

21. Minnesota

22. Philadelphie (choix des Kings)

23. Rangers

24. Nashville (choix des Oilers)

25. St. Louis (choix des Maple Leafs)

26. San Jose (choix des Devils)

27. Colorado

28. Toronto (choix des Bruins)

29. St. Louis (choix des Stars)

30. Caroline

31. Colorado (choix des Panthers)

32. Vegas