David Reinbacher pressé d’atteindre la LNH

Le jeune défenseur autrichien David Reinbacher, premier choix des Canadiens au repêchage 2023 de la LNH, voit sa sélection comme «un immense honneur».

Le droitier de 18 ans a admis, lors d’un entretien à TVA Sports, que la décision des Canadiens était une «surprise» pour lui, même si les discussions avaient été bonnes avec la formation montréalaise.

«J'avais un bon sentiment à la suite de notre rencontre à Buffalo et celle qu'on a eue ici à Nashville, mais je ne m'attendais pas à sortir là», a-t-il expliqué.

«C'était aussi surprenant quand Carey Price a dit mon nom! C'est incroyable, je ne peux toujours pas y croire», a ajouté le gaillard de 6’2’’.

Calme et efficace

Invité à décrire son jeu, Reinbacher a insisté sur son calme.

«Je suis un défenseur efficace des deux côtés de la patinoire, qui relance l'attaque et qui tente d'alimenter les joueurs offensifs, a-t-il indiqué. J'ai un bon et long bâton, je peux patiner avec la rondelle, je suis calme avec la rondelle, je crée un peu d'attaque.»

Reinbacher a cependant indiqué qu’il voulait améliorer son jeu offensif dans le futur.

Il veut aussi débarquer en ville pour de bon le plus vite possible.

«Montréal décidera ce qui arrivera, j'ai une autre année en Suisse, mais j'ai une clause qui me permet de venir, a-t-il expliqué. Bien sûr, je veux me battre pour un poste dans la LNH, je veux y jouer le plus tôt possible.»

Blagueur, le jeune homme s’attend à s’amuser auprès de certains joueurs actuels du CH.

«Cole Caufield, j'ai vu beaucoup de vidéos drôles de lui, il doit être le gars le plus drôle dans le vestiaire», a-t-il commenté.

«J'ai hâte de visiter l'amphithéâtre à Montréal et être sur la glace avec ces gars-là et les connaître.»

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.