Connor Bedard encense deux défenseurs du CH

90 buts et 96 passes. 186 points. Tout ça en 71 petits matchs.

Non, il ne s'agit pas de chiffres amassés par l'auteur de ces lignes dans le cadre d'une saison disputée en mode facile à NHL 2023, mais bien des stratosphériques statistiques cumulées cette année par Connor Bedard avec ses Pats de Regina (WHL) et l'équipe canadienne junior.

Même s'il est clair depuis longtemps que le jeune homme sera le tout premier choix du prochain repêchage de la LNH, avoir l'occasion de discuter avec lui pendant une vingtaine de minutes représente quand même un exercice intéressant, dans le contexte où il est un très grand amateur de hockey et un étudiant du jeu très assidû.

Lors du récent Combine de la LNH, j'ai questionné Bedard sur plusieurs aspects, dont les éléments de son jeu qu'il croyait devoir améliorer en vue de son arrivée dans le circuit Bettman. Je lui ai aussi fait part de certains commentaires de recruteurs et dirigeants de la LNH qui, ces derniers mois, se sont demandés s'il ne serait pas, considérant sa taille (5 pieds 9 pouces), plus utile à l'aile qu'au centre une fois dans la grande ligue.

Dans les deux cas, Bedard n'a pas bronché, offrant des réponses dynamiques, remplies d'aplomb et... logiques à souhait. Visiblement, ne le déstabilise pas qui veut!

En fin d'entretien, le no 98 m'a confié l'identité d'une vedette de la LNH avec qui il avait une très forte relation, puis a enchaîné en acceptant de me dévoiler les deux joueurs du CH qui, à son avis, allaient lui donner le plus de fil à retordre dans les prochaines années.

