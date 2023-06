Ce que le père de Gabriel Perreault (Yanic) lui a dit sur Montréal

Battre un record d’Auston Matthews, quel qu’il soit, est assurément digne de mention. Alors imaginez réduire ladite marque en miettes...

Avec sa récolte de 132 points (53 buts, 79 passes) en 63 matchs cette saison, Gabriel Perreault, un attaquant originaire de Sherbrooke, mais ayant grandi en banlieue de Chicago, a laissé dans l’ombre la campagne pourtant très solide de Matthews en 2014-2015 (117 points). Cette saison constituait alors la plus prolifique de l’histoire du programme de développement américain.

Honnêtement, il ne m’a suffi que de quelques secondes avec Gabriel, lors du Combine de la LNH, pour l’apprécier. Un jeune homme décontracté au possible et très charismatique.

«Oui, j’ai été surpris de battre Matthews», m’a-t-il lancé en souriant, enchaînant avec une rafale de compliments pour ses compagnons de trio Will Smith et Ryan Leonard. Visiblement, son père Yanic, un ancien des Canadiens (notamment), l’a bien préparé à la gestion des médias.

Le lien entre le CH et Gabriel Perreault est facile à tracer: un Québécois dont le père a déjà porté les couleurs de l’équipe. Impossible de ne pas lui en glisser un petit mot, au moins.

«Mon père me répète souvent que Montréal est un super marché où évoluer... surtout quand tu gagnes!», m'a-t-il lancé en éclatant de rire.

Sur mon classement final, je vois le jeune homme comme le dixième plus bel espoir de la cuvée 2023. Il s’agit d’un passeur hors pair doté d’excellentes mains. Si Kent Hughes, actuellement détenteur des sélections no 5 et 31, souhaite ajouter Perreault à son équipe, il devra se montrer ingénieux.

Advenant la concrétisation d'un tel scénario, comment réagirait le principal intéressé?

Sa réponse, disponible en vidéo principale, parle d’elle-même...