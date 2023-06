Milan Lucic ne dirait pas non à un retour à Boston

Le vétéran Milan Lucic testera le marché des joueurs autonomes samedi et parmi les options auxquelles il est facile de songer, il y a un retour aux sources avec les Bruins de Boston.

Gagnant de la coupe Stanley au printemps 2011 dans l’uniforme noir et jaune, le hockeyeur de 35 ans garde la porte ouverte à une signature avec l’organisation pour laquelle il a évolué de 2007 à 2015. Ayant disputé les quatre dernières campagnes chez les Flames de Calgary, il a obtenu la permission de discuter avec d’autres organisations. Si les Canucks de Vancouver, formation de sa ville natale, constituent une possibilité, Boston en représente une, mais davantage sentimentale.

«Certes, c’est un lieu spécial pour moi et il occupera toujours une place de choix à mes yeux», a-t-il affirmé au site The Athletic.

Toutefois, il y a plus que le cœur qui déterminera la suite. Des facteurs plus logiques devront être minutieusement analysés.

«L’enjeu principal, c’est comment vais-je cadrer [dans la future formation]. Quel sera mon rôle? De quelle façon l’entraîneur m’utilisera? Avec qui vais-je jouer? Ce sont tous des aspects à aborder. Si tout cela fonctionne bien, je serai heureux de me rendre à la patinoire et si c’est le cas, je performerai mieux et au maximum de mon potentiel», a commenté Lucic.

Celui-ci a inscrit 19 points en 77 matchs la saison passée et a touché en moyenne 6 millions $ par année durant son contrat de sept ans désormais échu.