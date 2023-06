Les espoirs québécois à surveiller au repêchage

Trois espoirs québécois ont des chances d'entendre leur nom être appelé en fin de première ronde ou début de deuxième ronde lors du repêchage à Nashville.

Dans l'épisode du jour, on discute de ces trois joueurs et on se questionne à savoir si la cuvée 2024 sera plus prometteuse que celle de 2023 pour la LHJMQ.

Ce matin à La Dose :

La Dose célèbre son 500e épisode !

Entrevue avec Joël Bouchard, le nouvel entraîneur-chef du Crunch de Syracuse.

Martin Therriault discute des espoirs québécois à surveiller au repêchage.

Résumé de la remise des trophées de la LNH hier.

