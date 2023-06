Austin Mack, une étoile en devenir?

Les Alouettes de Montréal ont remporté leurs deux premiers matchs de la campagne et c'est en partie grâce au receveur de passes Austin Mack.

L'Américain s'est taillé un poste au camp d'entraînement et quelques semaines plus tard, il se retrouve au sommet de la Ligue canadienne de football pour les passes captées de plus de 30 verges avec trois.

Dans le dernier match des siens, il a inscrit les deux premiers touchés de sa carrière dans le circuit canadien.

Découvrez le receveur de passes dans le reportage d'Andy Mailly-Pressoir, ci-dessus.