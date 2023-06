Ryan Leonard: une entrevue qui en dit très long

BUFFALO | Ryan Leonard a, il y a quelques semaines, été vanté sans retenue et comparé aux frères Tkachuk par Kent Hughes lors d’une mêlée de presse.

En y allant d’une telle analogie, le DG des Canadiens savait pertinemment qu’il allumerait un brasier relativement important chez les partisans de son équipe.

Était-ce une façon pour lui de museler tout le monde quant à ses véritables intentions au repêchage? Certains pensent que Hughes n’aurait jamais louangé Leonard de cette façon s’il avait vraiment eu l’idée de le repêcher. Cette théorie se tient, mais il est impossible de confirmer quoi que ce soit pour l’instant.

En fait, oui. On peut confirmer que Ryan Leonard est un joueur de hockey très intéressant. Rapide, téméraire et doté d’un excellent lancer des poignets, le jeune homme s’est avéré le complément parfait au trio numéro un du programme de développement américain. Aux côtés de Will Smith et Gabriel Perreault, Leonard a récolté 94 points, dont 51 buts en 57 matchs.

Mais malgré toutes ses qualités, deux questions reviennent particulièrement souvent lorsqu'on essaie de deviner le moment du repêchage où il pourrait entendre son nom.

1-Est-il trop prévisible/limité dans sa façon de créer de l'attaque? A-t-il en lui les ressources pour transposer sa forte production dans la LNH?

2-Ses chiffres sont-ils biaisés par le fait qu’il était cette année jumelé à deux joueurs de grand talent?

À l’occasion de notre rencontre au Combine, j’ai décidé de tester le caractère de Leonard en lui adressant directement ces deux interrogations.

Comme vous le constaterez en vidéo principale, il a passé le test avec brio!