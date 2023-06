Repêchage: «Ce sera la pire année de l’histoire du Québec»

Le repêchage de la LNH est à nos portes et il ne faut pas s’attendre à une grande récolte pour la LHJMQ, préviennent cinq recruteurs sondés par Le Journal. «Je pense que ce sera la pire année de l’histoire du Québec au repêchage», avance même l’un d’eux.

Le mot a couru tout l’hiver dans les différents amphithéâtres du circuit Cecchini. Les recruteurs ont répété à plusieurs reprises à quel point la cuvée 2023 de la LHJMQ n’était pas un grand cru. Si les jeunes Ethan Gauthier, récemment échangé du Phoenix de Sherbrooke aux Voltigeurs de Drummondville, Étienne Morin, des Wildcats de Moncton, et Mathieu Cataford, des Mooseheads d’Halifax, semblent se détacher du lot, par la suite, c’est plutôt mince.

«Je m’en vais au repêchage normalement avec 10 ou 12 noms sur ma liste et, cette année, j’ai assez d’une main pour te dire le nombre de joueurs que j’ai. Il y aura plus que quatre ou cinq joueurs repêchés, ça, c’est sûr, mais je ne suis pas sûr qu’on va se rapprocher du 20», soutient l’un d’eux.

Depuis 2010, la LHJMQ oscille toujours autour du nombre de 20 espoirs repêchés, avec certaines années fortes d’une trentaine, comme en 2013 et en 2015.

Mais il semble qu’on se dirige davantage vers des années semblables à 2016 et 2017, alors que 14 joueurs avaient été sélectionnés lors de chacun de ces deux encans, la pire récolte en 25 ans à ce moment pour le circuit québécois.

En 2017, 27 espoirs avaient été classés sur la liste finale de la Centrale de recrutement de la LNH, pour que finalement 14 entendent leur nom être prononcé. Cette année, 33 joueurs de la LHJMQ figurent sur ce palmarès.

«J’ai été déçu toute l’année»

Mais, quand on parle de l’une des pires années, ce n’est pas strictement sur le plan du nombre de joueurs choisis, confirme un autre recruteur d’expérience à qui nous avons parlé.

«Je pense personnellement que c’est la cuvée la plus faible que j’ai vue, acquiesce-t-il. Au niveau du nombre, je ne sais pas, mais au niveau des joueurs d’impact, ce n’est pas une bonne année. J’ai été déçu toute l’année.»

Ce recruteur en ajoute, même: il ne serait pas surpris qu’aucun joueur de la LHJMQ ne soit sélectionné en première ronde, mercredi soir à Nashville.

«C’est la liste la plus courte que je n’ai jamais faite. Je n’ai pas été capable d’en mettre 20 alors que, normalement, je n’ai jamais eu une liste avec en bas de 30 noms. Dans nos rencontres, on a parlé de plusieurs joueurs, mais souvent, on en revenait au fait qu’on n’était pas prêts à dépenser un choix dessus et qu’on l’inviterait s’il n’était pas repêché.»

Un autre recruteur, qui évolue pour une formation de l’Est, tempère un peu.

«Notre liste de joueurs du Québec n’est pas énorme, je te le concède. Par contre, je le vois d’une autre façon: tu peux n’avoir que cinq joueurs sur ta liste, ça ne t’en prend qu’un seul qui devient un bon joueur de la LNH. Même si tu avais 102 gars du Québec sur ta liste, ton travail c’est de pogner le bon.»

Une explication possible?

Difficile, pour ces trois hommes de hockey, de mettre le doigt sur la raison pour laquelle cette cuvée 2023 est plus faible que les précédentes.

«Pour moi, ce n’est pas alarmant. Je dis souvent que le repêchage, c’est comme le vin. Pourquoi est-ce qu’une année, un vin de telle région est exceptionnel, alors que l’année d’après, le même vin est juste correct? Pourquoi parfois c’est une grosse année pour la Suède au repêchage et que l’autre, c’est l’Ontario? Le repêchage, ce sont des cycles.»

«J’entends déjà les commentaires des gens au lendemain du repêchage, ajoute l’un de ses confrères. Les gens vont vouloir révolutionner le hockey au Québec! C’est une question de cycles. La cuvée de cette année, on tombe sur des joueurs qui n’ont pas joué midget AAA en raison de la pandémie. On ne peut pas étudier quel impact ç’a eu, mais c’est une piste de solution.»

Pas d’excuses

Pour un autre recruteur de l’Ouest, il s’agit en partie d’une affaire de cycles, concède-t-il. Toutefois, la LHJMQ doit se regarder dans le miroir en ce qui a trait au développement de ses espoirs et arrêter de se cacher derrière les victoires du circuit au tournoi de la Coupe Memorial.

«Le repêchage et la Coupe Memorial, ce sont deux affaires complètement différentes. On est bon pour faire des liens entre des choses qui ne sont pas reliées. Au Québec, on travaille d’une façon. Dans l’Ouest, ils ne font pas des échanges comme nous et respectent la game un peu plus. Même chose en Ontario. On a la bonne façon de bâtir des équipes championnes, mais ça n’a rien à voir avec le développement des jeunes de 17 ou 18 ans.»

JOUEURS DE LA LHJMQ SÉLECTIONNÉS DEPUIS 2010

2010: 22

22 2011: 22

22 2012: 19

19 2013: 31

31 2014: 17

17 2015: 30

30 2016: 14

14 2017: 14

14 2018: 23

23 2019: 18

18 2020: 20

20 2021: 24

24 2022: 19



Les cinq meilleurs espoirs de la LHJMQ

Selon la Centrale de recrutement de la LNH