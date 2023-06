Modric reste au Real Madrid

Le vétéran Luka Modric restera au Real Madrid une saison de plus après avoir prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, a annoncé le club espagnol lundi.

Le milieu de terrain de 37 ans, qui demeure l'un des piliers des Merengue, a décidé de rester malgré le fort intérêt montré par l'Arabie saoudite, qui cherchait à le recruter à la fin de son précédent contrat qui expirait en juin.

Le Croate suit Toni Kroos, Dani Ceballos et Nacho Fernandez, qui ont eux aussi décidé de prolonger leur séjour à Madrid cet été.

«Au cours de ses 11 saisons à défendre notre maillot, il a disputé 488 matchs et remporté 23 trophées», a souligné le Real Madrid dans un communiqué.

Modric a remporté cinq fois la Ligue des champions avec Madrid depuis son arrivée en 2012 en provenance de Tottenham, ainsi que la Liga à trois reprises et deux Coupes du Roi.

Le Ballon d'Or 2018, qui aura 38 ans en septembre, fera face à une concurrence féroce la saison prochaine au Santiago Bernabeu.

Madrid a acheté l'international anglais Jude Bellingham du Borussia Dortmund pour plus de 100 millions d'euros plus tôt en juin, tandis que Kroos, Ceballos, Camavinga, Tchouameni et Valverde se bousculent pour les places.

Le jeune Bellingham a déclaré lors de sa présentation qu'il avait hâte d'apprendre de Modric et Kroos en particulier.

Modric a terminé deuxième avec la Croatie dans la Ligue des Nations et n'a pas encore annoncé s'il se retirerait du football international ou s'il continuerait jusqu'au Championnat d'Europe 2024 l'été prochain.